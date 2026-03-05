B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese

Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 19:47
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Rusia își va urmări propriile interese în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Oficialii de la Kremlin au transmis că nu sunt interesați de războiul din Iran declanșat de Statele Unite și Israel.

Rusia își urmărește propriul interes

Kremlinul a transmis că războiul pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului nu este războiul său. Potrivit oficialilor de la Moscova, Rusia își va urmări propriile interese în contextul acestei confruntări, chiar dacă acest lucru ar putea părea cinic, relatează agenția EFE.

„Războiul în desfăşurare nu este războiul nostru. Şi ne-am exprimat de la bun început poziţia că orice război poate conduce la destabilizarea regiunii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a precizat că Moscova nu poate opri acest război, precizând că doar cei care l-au pornit pot să ia și o decizie cu privire la finalizarea conflictului

„Suntem capabili să oprim acest război? Nu, nu suntem. Doar aceia care l-au început îl pot opri, lucru care, în opinia noastră, este ceea ce ar trebui să facă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Mosdova își va urmări interesul

Prin urmare, a spus Dmitri Peskov, Kremlinul îşi va urmări propriile interese, la fel cum a făcut în timpul atacurilor aeriene din vara anului trecut. SUA și Israelul au bombardat, la acel moment, Iranul, încercând să distrugă siturile nucleare și de rachete balistice. Totuși, Peskov a ținut să condamne atacurile lansate de SUA şi Israel împotriva Iranului.

„Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru. Acum trebuie să minimizăm impactul convulsiilor globale asupra economiei ruse”, a explicat Peskov.

Reprezentantul Kremlinului a mai spus că țara sa apreciază medierea SUA în negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. El a remarcat, însă, că Washingtonul este  ocupat cu alte probleme. Totuși, a precizat, Kremlinul are multă răbdare şi „va urmări cum evoluează situaţia”. Dmitri Peskov a mai spus că Moscova nu a primit nicio cerere de ajutor din partea Iranului şi nici vreo solicitare de livrări de arme.

