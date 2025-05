Atac armat în Statele Unite. Doi morți şi nouă răniţi la un eveniment public din Philadelphia

Două persoane au fost ucise, iar alte nouă, între care trei adolescenţi, au fost rănite într-un atac armat produs luni seara într-un parc din orașul Philadelphia, în .

Un număr foarte mare de persoane, între care și adolescenți, s-au strâns în Fairmount Park din Philadelphia pentru a participa la evenimentul dedicat Memorial Day, moment în care au început împușcăturile, conform , citată de Reuters. În atac au murit doi adulți, un bărbat și o femeie, iar alte nouă persoane au fost rănite. Potrivit poliției locale, răniții au fost transportați la unități medicale pentru îngrijiri și au fost stabilizați.

„Nu am recuperat nicio armă până acum. Nu s-au făcut arestări”, a indicat reprezentantul poliţiei din Philadelphia.

Potrivit autorităților, provocat de Memorial Day are mai multe semnificații. Evenimentul este dedicat omagierii personalului militar care şi-a pierdut viaţa în exerciţiul funcţiunii. Sărbătoarea a fost instituită la nivel federal în Statele Unite.

„Este plin de semnificaţie. Este Memorial Day. Înţelegem semnificaţia acestui eveniment şi ne vom asigura că vom oferi informaţii actualizate marţi”, a adăugat reprezentantul poliției.

A mass shooting occurred in Fairmount Park in Philadelphia near Lemon Hill Drive, resulting in two deaths and at least nine injuries.

The shooting occurred around 10:30 p.m. during a car meetup. At least two of the victims were juveniles.

Police reported a large presence at the… — T_CAS videos (@tecas2000)

Mass shooting at Fairmount Park leaves 2 dead, male and female and 9 others injured. Police say three teenagers 15, 16, and 17 years old are of the gunshot victims. — Bryanna Gallagher (@BGallagherTV)

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence. Two people are dead & eight others injured, including two juveniles, after a mass shooting in Philadelphia, Pennsylvania, on Monday night, May 26. The shooting occurred around 10:30 p.m. at Fairmount Park, near the… — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat)

200 de adolescenți, prezenți la eveniment

Potrivit unor surse din rândul martorilor, peste 200 de adolescenți erau prezenți în Parcul Fairmount, la evenimentul dedicat Memorial Day. Împușcăturile au izbucnit, în jurul orei 22:30, dintr-o dată.

Martorii au declarat că au răsunat zeci de pocnete, provocând panică în rândul participanților la comemorare. Din primele informații se pare că atacatorii ar fi tras asupra mulțimii, dintr-un autovehicul.

Participanții la eveniment au început să alerge, speriați, în vreme ce poliția încerca să intervină. Din cauza aglomerației, autoritățile nu au reușit să identifice sau să-i prindă pe atacatori care, se pare, au profitat de înghesuială pentru a scăpa.

Poliția a reușit, în cele din urmă să blocheze intrările în parc și să securizeze zona.