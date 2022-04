Atac armat la o stație de metrou din New York: Mai multe persoane au fost împușcate / Poliția caută un bărbat înarmat, cu mască de gaze (VIDEO)

UPDATE // Un bărbat a fost văzut aruncând un dispozitiv în stația de metrou din Brooklyn și apoi a deschis focul, rănind cel puțin 13 persoane. Poliția din New York a precizat însă că la locul incidentului nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv.

Momente de coșmar au fost semnalate marți într-o stație de metrou din New York, unde au fost împușcate mai multe persoane, au anunțat autoritățile, potrivit cnn.

Incidentul a avut loc la stația de metrou de pe strada 36, din Sunset Park, Brooklyn, unde paramedicii au găsit mai multe persoane împușcate

Mai mult, au circulat informații neconfirmate oficial potrivit cărora ar fi fost identificate dispozitive explozive în Sunset Park. Polițiștii din New York au respins însă această variantă.

UPDATE: At least 13 injured in New York City subway shooting; undetonated devices also found in the station.

The shooter is NOT currently in custody.

— GBN (@GBNfeed)