Atac cu drone asupra orașului rusesc Voronej: Trei persoane au fost rănite și cel puțin 10 apartamente au fost avariate (VIDEO)

Kremlinul susține că lovitura cu drone asupra orașului rus Voronej este un „atac al Kievului asupra infrastructurii civile”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a răspuns informațiilor despre o lovitură cu drone asupra orașului rus Voronej, potrivit .

El a spus că Kremlinul consideră incidentul „ca un atac al Kievului asupra infrastructurii civile a Federației Ruse”.

„Detaliile incidentului sunt clarificate, serviciile speciale funcţionează”, a spus el.

Kievul nu și-a revendicat responsabilitatea pentru presupusul incident, iar autoritățile ucrainene au negat, în general, orice rol în astfel de atacuri.

Rusia a fost acuzată atât că a desfășurat în mod repetat atacuri împotriva civililor și infrastructurii din Ucraina – și că a organizat așa-numitele atacuri sub steag fals ca precursoare pentru atacurile brutale asupra Ucrainei.

Apar rapoarte despre o lovitură cu drone în orașul rus Voronej, care se află la 110 mile de granița cu Ucraina.

Guvernatorul regional de acolo, Alexander Gusev, a declarat că trei persoane au fost rănite și cel puțin 10 apartamente au fost avariate atunci când drona a lovit un bloc rezidențial.

Loviturile cu drone în interiorul teritoriului rus au devenit din ce în ce mai frecvente, dar de obicei se întâmplă în zone mai apropiate de Ucraina, precum Belgorod.

Un videoclip care surprinde atacul a fost postat online.

