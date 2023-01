Atac cu drone asupra unei baze militare din Iran

Dronele au atacat o fabrică militară din orașul central iranian Isfahan, a anunțat duminică Teheranul. „A avut loc o explozie într-unul dintre centrele militare afiliate Ministerului Apărării”, a declarat adjunctul șefului de securitate al guvernoratului Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, pentru agenția semi-oficială Fars, scrie .

Jan-Nesari a spus că explozia a lăsat unele pagube, „dar, din fericire, nu au fost victime”. Agenția de presă de stat IRNA a declarat ulterior că explozia a fost cauzată de „drone mici”.

