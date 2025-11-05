Atac cu mașina în vestul Franței. Un bărbat a provocat teroare, miercuri dimineață, după ce a lovit intenționat mai mulți pietoni și bicicliști cu mașina sa, pe insula Île d’Oléron. Potrivit postului BFMTV, atacul s-a soldat cu zece răniți, dintre care patru se află în stare critică. Martorii au relatat că, în momentul reținerii, suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”, detaliu confirmat de surse citate de presa franceză.

Incidentul a avut loc în jurul orei 08:45, pe o șosea dintre localitățile Dolus-d’Oléron și Saint-Pierre-d’Oléron. a transmis că toate coliziunile au fost provocate de un singur suspect aflat la volanul unui vehicul, fără alți complici.

Atac cu mașina în vestul Franței. Ce s-a descoperit în mașina atacatorului

Conform publicației , în portbagajul mașinii atacatorului ar fi fost găsite butelii de gaz, însă, această informație este încă verificată de procurorul din La Rochelle. Autoritățile au confirmat, totuși, că bărbatul a încercat să-și incendieze vehiculul înainte de a fi imobilizat de forțele de ordine.

Atac cu mașina în vestul Franței. Cine este suspectul

Primarul localității Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, a declarat pentru că individul este cunoscut autorităților pentru comportamente instabile și probleme legate de consumul de alcool.

„Este o persoană cunoscută, în special de serviciile de jandarmerie, pentru comportamente nu tocmai normale și probleme legate de alcool”, a explicat edilul. Acesta a mai precizat că atacatorul are familie pe insula de lângă Charente-Maritime.

Cum a reacționat președintele Emmanuel Macron

Președintele Emmanuel Macron a fost informat imediat despre incident. Aflat în avion, în drum spre Brazilia, liderul francez monitorizează situația de la distanță și a avut o convorbire telefonică cu ministrul de Interne, potrivit BFMTV.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă amplă pentru a stabili dacă este vorba despre un act terorist sau despre un atac izolat comis de o persoană cu probleme psihice.