Un incident violent comis de doi copii în Dortmund a readus în centrul atenției una dintre cele mai sensibile teme din Germania: vârsta de la care minorii pot răspunde penal. Atacul, considerat de autorități drept unul de o brutalitate ieșită din comun, a declanșat reacții dure din partea experților și a politicienilor care cer intervenții rapide. În jurul acestui caz se conturează acum o dezbatere amplă privind siguranța publică și responsabilitatea familiilor.

Ce a declanșat controversa privind răspunderea penală în Germania

Atacul comis de doi copii de 13 ani, care au intrat într-un magazin din Dortmund în noaptea de 29 noiembrie, a produs un șoc puternic în rândul opiniei publice. Cei doi au folosit o macetă pentru a-l lovi pe proprietarul sirian al chioșcului, amputându-i un deget și rănindu-l grav la cap, apoi au fugit cu banii furați, potrivit . Pentru că nu au împlinit 14 ani, minorii nu pot fi trași la răspundere penală, aspect care a alimentat discuții intense despre necesitatea modificării legislației.

În spațiul public au apărut reacții ferme din partea autorităților. Manuel Ostermann, vicepreședintele sindicatului poliției federale, a transmis că „Acest atac brutal este un alt vârf al degradării și brutalității în rândul copiilor. Reducerea vârstei de răspundere penală la 12 ani nu trebuie doar cerută, ci trebuie implementată acum”. El a avertizat, de asemenea, că lipsa unor măsuri rapide ar putea transforma astfel de episoade în situații tot mai frecvente.

Tot acesta a subliniat: „Nu este vorba de a închide copiii în închisori, ci de a impune reguli clare într-o societate din ce în ce mai dezorganizată”. În plus, Ostermann a punctat necesitatea responsabilizării adulților: „Trebuie să exercităm presiune asupra părinților prin lege, deoarece ei sunt primii responsabili pentru educația copiilor lor”.

Cum argumentează politicienii nevoia reducerii vârstei de răspundere

Reprezentanți ai opoziției conservatoare au susținut la rândul lor că acest episod confirmă urgența unei schimbări legislative. Gregor Golland, expert în afaceri interne din CDU, a declarat: „Acest atac extrem de brutal arată încă o dată că trebuie să discutăm serios despre reducerea vârstei de răspundere penală în . Copiii și adolescenții din ce în ce mai tineri și mai violenți nu trebuie să comită crime grave fără consecințe”.

Vocea specialiștilor în psihologie și criminologie nu a lipsit din dezbatere. Profesorul Friedrich Lösel a atras atenția asupra creșterii agresivității în rândul minorilor, afirmând că „Chiar și copiii recurg acum la cuțite”. El a menționat că fenomenul are mai multe cauze, însă a scos în evidență „migrația masivă” drept un factor important, explicând că mulți copii ajung în școli cu influențe culturale diferite și cu un nivel insuficient de cunoaștere a limbii germane. În opinia lui, „Această tendință trebuie oprită urgent, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea ulterioară a elevilor”.

Cum s-a desfășurat atacul și ce au stabilit anchetatorii

Conform investigațiilor, cei doi copii (unul dintre ei sirian, iar celălalt german de origine bulgară) au intrat în chioșc cu intenția de a fura bani. Ei au pulverizat mai întâi spray lacrimogen în fața proprietarului de 37 de ani, după care l-au atacat cu maceta, provocând răni grave la cap, piept și picior. În momentul în care victima a ridicat mâinile pentru a se proteja, agresorii i-au tăiat degetul mare de la mâna stângă, relatează Libertatea.ro.

Poliția i-a prins rapid pe cei doi, însă, potrivit legii, fiind sub limita de 14 ani, au fost predați familiilor, în ciuda gravității faptelor. a arătat că cel puțin unul dintre minori era deja cunoscut autorităților ca fiind periculos, un detaliu care amplifică îngrijorările privind viitorul acestor cazuri și lipsa unor instrumente legale adecvate.