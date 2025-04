Atacul din Sumî, „o gravă crimă de război”. Friedrich Merz denunță bombardamentul Rusiei din ziua Floriilor

În timp ce Donald Trump cataloghează atacul Rusiei împotriva civililor din Sumî drept „o greșeală”, viitorul cancelar german, Friedrich Merz vorbește despre o crimă de război.

Un nou bombardament cu rachete balistice, lansat de Rusia asupra orașului Sumî din nord-estul Ucrainei, s-a soldat cu 34 de morţi şi 117 răniţi. Acesta a fost cel mai sângeros atac asupra unei zone civile după luni de zile, informează AFP. Atacul este considerat cu atât mai odios cu cât a fost lansat într-o zi de sărbătoare, a Floriilor.

Cu toate acestea, Donald Trump a apreciat că ar fi „o greșeală”, chiar dacă a recunoscut că a fost „un lucru oribil”. El a evitat să nominalizeze Rusia pentru ceea ce s-a întâmplat vorbind, în declarațiile sale, de „ei”.

Spre deosebire de șeful de la Casa Albă, viitorul cancelar german a denunţat armatei ruse. El a descris ceea ce s-a întâmplat la Sumî drept o gravă crimă de război comisă de Rusia.

„Acesta este o faptă perfidă (…) şi aceasta este o crimă de război gravă, deliberată şi voită. (…) Acolo au fost două valuri de atac, iar al doilea a avut loc în timp ce echipele de salvare se ocupau de victime. (…) Iată răspunsul, asta le face Putin celor care discută cu el despre un armistiţiu. Dorinţa noastră de a discuta cu el este interpretată nu ca o ofertă serioasă de pace, ci ca o slăbiciune”, a declarat Merz la canalul de televiziune ARD.

Friedrich Merz s-a arătat, până acum, hotărât să continue sprijinul militar pentru Ucraina, în războiul contra Rusiei. Aceasta în vreme ce actualul cancelar demisionar, Olaf Scholz, a refuzat să furnizeze Kievului rachete Taurus capabile să lovească profund teritoriul rus. Friedrich Merz s-a declarat deschis unei astfel de posibilități.

„Am spus mereu că voi face aceasta doar în acord cu partenerii europeni. (…) Trebuie să fie coordonat şi, dacă va fi coordonat, atunci Germania va trebui să participe la aceasta”, a declarat Merz, ca răspuns la o întrebare pe subiect.

În opinia sa, armata ucraineană trebuie să iasă din poziţiile defensive în care se află în prezent. Germania a fost al doilea furnizor de ajutor militar pentru Ucraina, după SUA, de la declanşarea invaziei ruse.

The first minutes following the Russian missile strike on Sumy as recorded by Ukrainian police and emergency servicemembers’ bodycams.

Donald Trump doesn’t miss an opportunity to justify and excuse war criminal Putin — this time after Putin’s army bombed the Ukrainian city of Sumy, killing 34 people, including two children, and injuring 117 others.

a descris drept oribil bombardamamentul din duminica Floriilor, dar a evitat să facă referire la Rusia, autorul atacurilor din Sumî. Grijuliu, ca să nu-l supere pe Vladimir Putin, s-a referit la autorii bombardamentului, fără să-i nominalizeze. Trump a vorbit despre „ei” și a descris moartea celor 34 de ucraineni civili drept o greșeală

„Cred că este teribil. Şi mi s-a spus că au făcut o greşeală. Dar cred că este un lucru oribil”, a declarat unor jurnalişti, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

BREAKING: 32 people were killed and more than 80 others injured when two Russian ballistic missiles hit the center of the northern Ukrainian city of Sumy on Sunday morning.

President Zelensky condemned the attack — one of the deadliest in Ukraine this year — and called for a…

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump)