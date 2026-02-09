Forțele ruse au lansat, în noaptea de duminică spre luni, o serie de atacuri cu drone și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina. Printre cele mai afectate s-au numărat Odesa, unde a fost raportată cel puțin o victimă, și capitala Kiev, vizată de un aparent atac cu rachete balistice.

Atac cu drone la scară largă asupra Odesei

Orașul sudic Odesa a fost ținta unui atac de amploare cu drone rusești, potrivit autorităților locale. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că dronele s-au apropiat de oraș în jurul miezului nopții. Pe fondul amenințării aeriene, postul public de televiziune Suspilne a relatat că în Odesa s-au auzit mai multe explozii, conform informațiilor publicate de The Kyiv Independent.

Autoritățile locale au raportat pagube la „infrastructura rezidențială” a orașului. Șeful administrației militare a Odesei, Serhii Lisak, a declarat că în urma atacului a izbucnit un incendiu pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje. De asemenea, o conductă de gaz a fost avariată, iar în oraș au fost semnalate incendii de mașini.

„Cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacului cu drone rusești asupra Odesei”, a precizat Lisak, fără a oferi alte detalii despre victime sau amploarea pagubelor materiale.

Explozii auzite și în Kiev

În aceeași noapte, forțele ruse au atacat și Kievul, într-un aparent atac cu rachete balistice. Jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului au relatat că au auzit explozii în capitală în jurul orei 21:00, ora locală.

Potrivit informațiilor disponibile, o explozie a fost semnalată pentru prima dată în jurul orei 17:30, în contextul unei avertizări privind o posibilă amenințare cu rachete balistice. Ulterior, situația s-a agravat, iar autoritățile au menținut alertele active.

Autoritățile cer populației să rămână în adăposturi

Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, afirmând că apărarea aeriană a Ucrainei lucra pentru a intercepta rachetele. Oficialii locali au îndemnat locuitorii capitalei să rămână în adăposturi pe durata alertei aeriene.

Imediat după atac, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă înainte de termen în cel puțin un district din Kiev. Cu toate acestea, rezultatul aparentului atac cu rachete asupra capitalei nu a fost imediat clar, iar autoritățile nu au oferit informații despre eventuale ținte lovite.

Forțele aeriene ucrainene au renunțat la avertismentele privind rachetele balistice puțin înainte de ora 21:30, fără a furniza detalii suplimentare despre consecințele atacului.