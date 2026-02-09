B1 Inregistrari!
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev

Selen Osmanoglu
09 feb. 2026, 07:31
Cuprins
  1. Atac cu drone la scară largă asupra Odesei
  2. Explozii auzite și în Kiev
  3. Autoritățile cer populației să rămână în adăposturi

Forțele ruse au lansat, în noaptea de duminică spre luni, o serie de atacuri cu drone și rachete asupra mai multor orașe din Ucraina. Printre cele mai afectate s-au numărat Odesa, unde a fost raportată cel puțin o victimă, și capitala Kiev, vizată de un aparent atac cu rachete balistice.

Atac cu drone la scară largă asupra Odesei

Orașul sudic Odesa a fost ținta unui atac de amploare cu drone rusești, potrivit autorităților locale. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că dronele s-au apropiat de oraș în jurul miezului nopții. Pe fondul amenințării aeriene, postul public de televiziune Suspilne a relatat că în Odesa s-au auzit mai multe explozii, conform informațiilor publicate de The Kyiv Independent.

Autoritățile locale au raportat pagube la „infrastructura rezidențială” a orașului. Șeful administrației militare a Odesei, Serhii Lisak, a declarat că în urma atacului a izbucnit un incendiu pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje. De asemenea, o conductă de gaz a fost avariată, iar în oraș au fost semnalate incendii de mașini.

„Cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacului cu drone rusești asupra Odesei”, a precizat Lisak, fără a oferi alte detalii despre victime sau amploarea pagubelor materiale.

Explozii auzite și în Kiev

În aceeași noapte, forțele ruse au atacat și Kievul, într-un aparent atac cu rachete balistice. Jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului au relatat că au auzit explozii în capitală în jurul orei 21:00, ora locală.

Potrivit informațiilor disponibile, o explozie a fost semnalată pentru prima dată în jurul orei 17:30, în contextul unei avertizări privind o posibilă amenințare cu rachete balistice. Ulterior, situația s-a agravat, iar autoritățile au menținut alertele active.

Autoritățile cer populației să rămână în adăposturi

Primarul Kievului, Vitalii Klitschko, a confirmat atacul, afirmând că apărarea aeriană a Ucrainei lucra pentru a intercepta rachetele. Oficialii locali au îndemnat locuitorii capitalei să rămână în adăposturi pe durata alertei aeriene.

Imediat după atac, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă înainte de termen în cel puțin un district din Kiev. Cu toate acestea, rezultatul aparentului atac cu rachete asupra capitalei nu a fost imediat clar, iar autoritățile nu au oferit informații despre eventuale ținte lovite.

Forțele aeriene ucrainene au renunțat la avertismentele privind rachetele balistice puțin înainte de ora 21:30, fără a furniza detalii suplimentare despre consecințele atacului.

