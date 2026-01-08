B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Expert în turism: Nu rezerva vacanța de vară în ianuarie! Află motivul și care e, de fapt, luna cu cele mai bune prețuri

Expert în turism: Nu rezerva vacanța de vară în ianuarie! Află motivul și care e, de fapt, luna cu cele mai bune prețuri

Ana Maria
08 ian. 2026, 11:59
Expert în turism: Nu rezerva vacanța de vară în ianuarie! Află motivul și care e, de fapt, luna cu cele mai bune prețuri
Sursa foto: pexels.com / @Porapak Apichodilok
Cuprins
  1. De ce ianuarie nu este luna ideală pentru a rezerva vacanța de vară
  2. Care sunt avantajele rezervării în iulie pentru vacanța de vară
  3. Influența comportamentului consumatorilor
  4. Impactul economic asupra prețurilor

Să-ți planifici vacanța de vară este o activitate plină de provocări și strategii. În mod tradițional, mulți turiști consideră ianuarie ca fiind luna propice pentru a face rezervările. Totuși, un expert în turism, Guy Hobbs, sugerează că această practică poate fi mai costisitoare decât se crede.

De ce ianuarie nu este luna ideală pentru a rezerva vacanța de vară

Rezervările efectuate în ianuarie sunt adesea mai scumpe din cauza cererii mari. Guy Hobbs explică faptul că operatorii de turism și companiile aeriene profită de dorința consumatorilor de a-și asigura vacanțele cât mai devreme, crescând astfel prețurile. În plus, ofertele speciale de început de an nu sunt întotdeauna cele mai avantajoase, ci doar par atractive la prima vedere.

Studiile arată că, după entuziasmul începutului de an, prețurile încep să scadă treptat. Aceasta se datorează scăderii cererii, pe măsură ce consumatorii devin mai prudenți în cheltuieli, așteptând oferte mai bune.

Care sunt avantajele rezervării în iulie pentru vacanța de vară

Contrar așteptărilor, iulie poate fi luna cea mai avantajoasă pentru a face rezervări. Potrivit msn.com, Hobbs susține că, în această perioadă, agențiile de turism sunt mai dispuse să reducă prețurile pentru a atrage turiștii care amână deciziile de călătorie. Aceasta este o strategie de a umple locurile rămase libere în pachetele turistice.

Pentru cei care nu au restricții legate de datele călătoriei, iulie poate oferi combinația ideală de prețuri reduse și condiții favorabile, mai ales pentru destinațiile populare de vară.

Influența comportamentului consumatorilor

Comportamentul consumatorilor joacă un rol crucial în determinarea prețurilor la vacanțe. Studiile recente evidențiază o tendință de a amâna rezervările până în ultimul moment, datorită incertitudinilor economice și a dorinței de a găsi oferte mai bune. Această schimbare de comportament influențează direct strategiile de preț ale operatorilor de turism.

Companiile sunt nevoite să se adapteze la aceste schimbări, oferind reduceri și promoții în perioadele mai puțin așteptate pentru a-și atinge obiectivele de vânzări.

Impactul economic asupra prețurilor

Pe lângă comportamentul consumatorilor, starea generală a economiei influențează semnificativ prețurile vacanțelor. În perioadele de incertitudine economică, consumatorii sunt mai precați cu cheltuielile, determinând operatorii să ajusteze prețurile pentru a menține un flux constant de clienți.

Guy Hobbs subliniază că flexibilitatea și adaptabilitatea sunt esențiale atât pentru consumatori, cât și pentru operatori, în contextul economic actual. Acest lucru se traduce prin oportunități mai mari de economisire pentru cei care sunt dispuși să își planifice vacanțele în afara calendarului convențional.

Tags:
Citește și...
Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
Externe
Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
Află cât costă și cum se calculează impozitul pe locuință în Madrid, Paris sau Berlin, comparativ cu București
Externe
Află cât costă și cum se calculează impozitul pe locuință în Madrid, Paris sau Berlin, comparativ cu București
Călătoria cu trenul care promite întâlnirea perfectă cu Luminile Nordului. Cum funcționează noul concept turistic
Externe
Călătoria cu trenul care promite întâlnirea perfectă cu Luminile Nordului. Cum funcționează noul concept turistic
Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
Externe
Fermierii au luat Parisul cu asalt. Lupte de stradă cu forțele de ordine în centrul Parisului (VIDEO/FOTO)
Scandal în SUA, după ce un agent anti-imigrație ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacția uluitoare a lui JD Vance (VIDEO)
Externe
Scandal în SUA, după ce un agent anti-imigrație ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacția uluitoare a lui JD Vance (VIDEO)
Motivul pentru care un pensionar trăiește în frig, la doar 10 grade în casă, deși are o pensie de 2.700 de euro: „Decizia a fost naturală”
Externe
Motivul pentru care un pensionar trăiește în frig, la doar 10 grade în casă, deși are o pensie de 2.700 de euro: „Decizia a fost naturală”
Trump a retras SUA din zeci de organizații internaționale: „Promovează agende globaliste”
Externe
Trump a retras SUA din zeci de organizații internaționale: „Promovează agende globaliste”
Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
Externe
Ce o atrage, de fapt, pe Katy Perry la Justin Trudeau? Detaliul neașteptat scos la iveală de un apropiat de-al cântăreței
Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
Externe
Olanda: Căsătorie anulată din cauza unui discurs scris cu ChatGPT. Cum a argumentat instanța
Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Externe
Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Ultima oră
13:45 - Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
13:42 - Autostrăzi și frontiere închise de protestele agricultorilor greci. Ce revendicări au fost respinse de autorități (FOTO)
13:41 - Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
13:32 - Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
13:25 - Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
13:17 - Cum a arătat cea mai jenantă prestație din tenisul profesionist. O jucătoare a primit wildcard la un turneu ITF, dar habar n-are să joace (VIDEO)
12:59 - Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
12:51 - Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
12:48 - Iulia și Mihai Albu fac pace după aproape 12 ani de conflicte pentru fiica lor: „Fata a crescut, are un cuvânt de spus acum”
12:47 - Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)