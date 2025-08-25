B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei

Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 18:13
Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei
Foto ilustrativ: Roman Kraft (Unsplash.com)

Un cuplu din Anglia a avut o descoperire uimitoare în timpul renovării casei lor din secolul al XVII-lea. Sub podeaua locuinței de la South Poorton Farm, în West Dorset, au găsit un vas ceramic plin cu monede de aur și argint, ascunse acolo din timpul Războiului Civil Englez.

Descoperirea, realizată de Robert și Betty Fooks cu câțiva ani în urmă, a scos la iveală aproape 100 de monede, unele dintre ele datând din perioada Elisabetei I sau din domniile lui Filip și Maria. Totuși, majoritatea proveneau din timpul regilor Iacob I și Carol I, iar experții au confirmat că au fost ascunse între 1642 și 1644, în plin conflict armat, informează DailyGalaxy.

Cuprins:

  • Cum a fost ascuns tezaurul
  • Ce s-a întâmplat cu comoara găsită

Cum a fost ascuns tezaurul

Specialiștii de la British Museum au studiat monedele, ajungând la concluzia că au fost îngropate într-un singur moment, probabil în timpul războiului. În secolul al XVII-lea, raidurile și confiscările erau comune, iar familiile își ascundeau bunurile în pereți sau în pământ, sperând să le recupereze după ce luptele se încheiau.

„Cred că cel care le-a îngropat avea intenția de a se întoarce după ele, dar nu a mai reușit”, a declarat Betty Fooks pentru The Guardian.

Istoricii subliniază că Dorset era o zonă de mare importanță strategică, cu lupte și schimbări de tabere frecvente. În apropiere, orașul Lyme Regis a rezistat unui asediu de opt săptămâni în 1644, un episod care arată riscurile la care erau supuse chiar și comunitățile rurale.

Ce s-a întâmplat cu comoara găsită

După ce au fost curățate și clasificate, monedele au fost prezentate publicului și ulterior scoase la vânzare. Casa de licitații Duke’s Auction House a evaluat întreaga colecție la aproximativ 75.000 de dolari, sumă cu care comoara pierdută în vremuri de război și-a încheiat parcursul prin istorie.

