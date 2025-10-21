B1 Inregistrari!
Externe » Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo

Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo

Selen Osmanoglu
21 oct. 2025, 14:00
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Povestea celor doi pensionari
  2. „Țara nu are nicio direcție”
  3. „Aproape m-au ucis”

Christine și Eric Thompson, doi pensionari din UK, au vrut să scape de viața scumpă și agitată de acolo. Ei s-au gândit că Bulgaria ar fi varianta perfectă, până au înfruntat realitatea.

Povestea celor doi pensionari

În anul 2016, cei doi au achiziționat o casă cu patru dormitoare la poalele Munților Balcani, la 160 de kilometri de Sofia, pentru care au plătit 242.000 de lire sterline. Părea un vis împlinit. Acum, pensionarii își doresc viața din UK înapoi și au scos casa din Bulgaria la vânzare.

„Cu siguranță, ritmul vieții este mai lent, iar vremea este mult peste 30 de grade Celsius. Dar oamenii sunt o altă poveste, chiar și pe vreme frumoasă au fețe de duminică ploioasă”, a declarat Eric Thompson pentru „Daily Mail”, citat de Click.

„Țara nu are nicio direcție”

„Unele lucruri sunt la fel sau chiar mai scumpe decât în Franța și Germania. Am călătorit mult prin lume și am experimentat servicii de neegalat, dar în Bulgaria este absolut îngrozitor”, a spus bărbatul.

„Întregul loc pare să fie lipsit de direcție. După ce m-am interesat de ceea ce se întâmplă în țară, a devenit evident cât de multă corupție există, (…). Se simte ca o corabie fără cârmă. Într-un an au fost trei alegeri guvernamentale. Țara nu are nicio direcție”, a adăugat.

„Aproape m-au ucis”

Femeia, care are probleme de sănătate, a menționat că a fost cel mai dezamăgită de serviciile medicale. Ea suferă de o artimie cardiacă. Medicii din UK i-au spus să întrerupă un anumit tratament, în timp ce cei din Bulgaria i-au spus să îl continue. Astfel, administrarea prelungită i-a provocat leziuni cardiace și afecțiuni ale tiroidei.

„Asistența medicală este mult sub standardele din Vestul Europei – de două ori până acum aproape m-au ucis și mă tem că a treia oară o vor face”, a declarat femeia. „A fost o perioadă de învățare pentru noi, am învățat enorm de multe aici”, a concluzionat ea.

