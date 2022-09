Autoritățile din regiunea natală a ministrului rus al Apărării Serghei Șoigu vor distribui o oaie, doi saci de cartofi și varză familiilor bărbaților mobilizați

Autoritățile din Tuva, regiunea natală a , vor distribui o oaie, doi saci de cartofi și varză familiilor bărbaților mobilizați pentru războiul din Ucraina, relatează site-ul rusesc

Tot în acest context, familiile recruților ar trebui să primească 50 de kilograme însă varza va fi dată numai „după nevoie”, potrivit șefului republicii din sudul Siberia, Vladislav Hovalîg. Acesta a precizat de asemenea că transportul produselor va fi plătit din bugetele municipale.

„Cu eforturile comune ale autorităților și ale rezidenților activi, rudele și prietenii militarilor și ei înșiși ar trebui să simtă că nu vor rămâne singuri cu problemele cotidiene”, notează portalul oficial al guvernului tuvan.

