Autoritățile Republicii Moldova „nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene”. Tiraspolul susținea că o unitate militară ar fi fost atacată cu drone kamikaze (VIDEO)

Biroul politici de integrare al Republicii Moldova nu confirmă că ar fi avut loc vreun atac asupra regiunii transnistrene, în ciuda afirmațiilor făcute de așa-zisele autorități de la Tiraspol, care susțin că o unitate militară din zonă ar fi fost atacată cu drone kamikaze.

„Biroul politici de reintegrare a luat legătura cu celelalte autorități publice ale Republicii Moldova, iar în urma examinării imaginilor video și din schimbul de informații, comunicăm că incidentul în cauză este o tentativă de a provoca frică și panică în regiune. Tehnica militară din imagini nu funcționează de câțiva ani.

Autoritățile de la Chișinău, aflate în contact cu partea ucraineană, nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene”, afirmă Biroul politici de integrare al Guvernului Republicii Moldova, duminică, într-un comunicat de presă.

Presa din Transnistria susținea anterior că o unitate militară de la Tiraspol ar fi fost atacată cu drone kamikaze, potrivit .

Pe rețelele sociale au fost distribuite secvențe cu presupusul atac, în care presa transnistreană susține că un elicopter Mi-8MT ar fi fost lovit și distrus de o dronă kamikaze.

Imaginile, a căror autenticitate nu a fost confirmată nici de Chișinău și nici de observatori independenți, sugerează că ar fi fost vorba despre un elicopter nefuncțional, care era deja avariat.

JUST IN: Ukrainians attack a Russian base in Transnistria and destroy an old Mi-8 helicopter

— What the media hides. (@narrative_hole)