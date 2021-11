„Avem o politică a migraţiei dură, dar corectă”. Schimb dur de replici între premierul grec Kyriakos Mitsotakis și o jurnalistă olandeză (VIDEO)

Un schimb acid de replici s-a iscat în Parlamentul Greciei între premierul Kyriakos Mitsotakis și jurnalista Ingeborg Beugel, relatează AFP, citat de către Agerpres.

Cearta a început în momentul în care jurnalista l-a acuzat pe premierul grec că „minte” în privința migrației ce are loc în Grecia.

Într-o serie de documentări a jurnaliștilor și ONG-urilor, Grecia refuză profund acceptarea migranților pe teritoriul propriei țări.

Schimbul de replici a avut loc în limba engleză, iar acesta a făcut foarte mare vâlvă pe rețelele sociale, în special Twitter.

„Ruşine, jurnalismul adevărat nu o duce bine în Grecia”, a comentat un utilizator pe Twitter.

PM @kmitsotakis showing his true authoritarian colours when he finally meets a *journalist* who dares challenge him. And I say *journalist* as opposed to the home-grown poodles he usually speaks to in “interviews” that are anything but.

— Nina Reizi (@ninarei) November 9, 2021