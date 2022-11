Avion prăbușit în Tanzania. Zeci de pasageri sunt căutați în Lacul Victoria

Un avion cu aproximativ 50 de pasageri la bord s-a prăbușit duminică în Lacul Victoria din Tanzania. Aeronava se apropia de aeroportul din Bukoba când s-a produs tragedia, potrivit

Aparatul de zbor decolase din orașul Dar es Salaam și s-ar fi prăbușit din cauza furtunii și a ploilor abundente.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air.

„A avut loc un accident cu un avion al companiei aeriene Precision Air care (…) s-a prăbuşit în apă la câteva sute de metri de aeroport”, a declarat comandantul poliţiei regionale William Mwampaghale ziariştilor, pe aeroportul Bukoba.

La fața locului au fost trimise bărci de salvare, iar angajații serviciilor de urgență continuă să salveze alți pasageri blocați în avion, a adăugat TBC.

Tanzania Broadcasting Corporation a precizat că 26 persoane au fost salvate până în prezent, dar nu se știe câți pasageri se aflau la bord sau dacă au existat victime. Presa locală relatează că circa 49 de persoane erau înscrise pe lista de pasageri.

Precision Air jet plunges into Lake as it attempted to land at Bukoba Airport . T’was headed to Bukoba from Dar Es Salaam. Cause of unknown, preliminary probe points to

Bad weather. Rescue efforts of 49 passengers on board underway.

