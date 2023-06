Barajul Nova Kakhovka din regiunea Herson a fost aruncat în aer de forțele ruse, spun ucrainenii. Sistemul alimentează cu apă Crimeea și Centrala nucleară Zaporojie (VIDEO)

Barajul Nova Kakhovka dintr-o zonă aflată sub control rusesc a regiunii Herson a fost aruncat în aer de forțele ruse, a declarat Comandamentul sudic al forțelor armate ucrainene, marți, potrivit .

„Scara distrugerii, viteza și volumele de apă, și zonele probabile pentru inundații sunt în curs de clarificare”, au spus reprezentanții comandamentului, într-o postare pe Facebook.

Oleksandr Prokudin, liderul regiunii Herson, a postat pe Telegram un videoclip în care afirmă că „apa va atinge un nivel critic în cinci ore” și că au fost demarate evacuările.

This is what the dam of the Nova Kakhovka dam HPP looks like as of 7 am on June 6.

