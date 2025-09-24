Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să îl asasineze pe în septembrie 2024, a fost găsit vinovat de către un juriu din Fort Pierce, Florida, informează Incidentul s-a petrecut pe terenul de golf din West Palm Beach, cu doar două luni înainte ca Trump să-și asigure al doilea mandat prezidențial.

Routh, care riscă închisoare pe viață, a încercat să se rănească în sala de judecată cu un pix în momentul în care verdictul a fost citit, însă a fost rapid imobilizat și scos de ofițeri. După mai puțin de trei ore de deliberări, jurații l-au găsit vinovat pentru cinci capete de acuzare.

Unde a fost surprins Ryan Routh în septembrie 2024

Procurorii au arătat că bărbatul de 59 de ani achiziționase o armă de calibru militar, urmărise mișcările lui Trump și folosise mai multe telefoane de unică folosință pentru a-și planifica atentatul. Pe 15 septembrie 2024, el a fost surprins ascuns într-un tufiș cu o pușcă, în timp ce grupul de golf al lui Trump se apropia.

Care au fost motivele atentatorului

Anchetatorii susțin că Routh era motivat de nemulțumiri politice și intenționa să-l ucidă pe Trump. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a transmis un mesaj ferm:

„Verdictul de vinovăție pronunțat astăzi împotriva celui care intenționa să-l asasineze pe Trump, Ryan Routh, ilustrează angajamentul Departamentului de Justiție de a pedepsi pe cei care recurg la violență politică. Această tentativă de asasinat nu a fost doar un atac asupra [actualului] nostru președinte, ci și o insultă la adresa națiunii noastre”, a transmis Bondi, conform sursei de mai sus.

Cum a reacționat Donald Trump

a mulțumit autorităților pentru modul în care cazul a fost gestionat și pentru verdictul obținut.

„Acesta a fost un om rău cu o intenție malefică, iar ei l-au prins”, a spus Donald Trump.

Președintele SUA a felicitat Serviciul Secret, poliția din Florida și persoana care a oferit informații decisive despre fugar: „Aș dori, de asemenea, să mulțumesc… persoanei extraordinare care l-a observat fugind de la locul crimei și a furnizat imediat toate informațiile despre mașină și numărul de înmatriculare. Ce instinct și clarviziune incredibile a avut această persoană – un moment foarte important pentru JUSTIȚIA DIN AMERICA!”

Cine este Ryan Routh

Fost muncitor în construcții din Carolina de Nord, Routh s-a mutat în Hawaii, unde s-a autointitulat „lider mercenar”. El a încercat să recruteze combatanți din Afganistan, Republica Moldova și Taiwan pentru a lupta împotriva Rusiei în Ucraina. Procurorii au precizat că a vizitat terenul de golf al lui Trump de cel puțin 17 ori pentru a planifica atacul.

Într-o cutie trimisă unor cunoscuți înainte de arestare, Routh a lăsat o scrisoare de 12 pagini.

„Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar am eșuat. Am încercat tot ce am putut și am dat tot ce am avut mai bun. Acum depinde de voi să terminați treaba”, se arată în scrisoare.

Ce s-a întâmplat la proces

Routh a ales să se apere singur, deși nu avea experiență juridică, și a făcut o serie de cereri bizare, inclusiv ca procesul să fie decis printr-un meci de golf. El a susținut că, dacă Trump ar fi câștigat, ar fi fost executat, iar dacă el ar fi câștigat, ar fi devenit președinte.

Auto-reprezentarea sa a fost marcată de declarații ciudate, precum afirmația că „procesele moderne par să elimine tot ce este uman”. De asemenea, el a cerut amenajarea unui teren de golf pentru antrenamente și prezența unor „dansatoare exotice” în sala de judecată.

Ce probe l-au incriminat

În momentul atentatului, Routh se ascundea într-un tufiș și îndrepta arma către un membru al echipei de securitate a lui Trump. Deși a fugit inițial, a fost prins mai târziu cu ajutorul unui martor care i-a notat numărul de înmatriculare.

Un expert militar a declarat în fața instanței că arma lui Routh, o versiune chinezească a AK-47, era în stare proastă, cu luneta lipită cu bandă și lipici. Întrebat despre șansele de reușită ale atacului, acesta a refuzat să speculeze.

„Având în vedere gravitatea și seriozitatea situației, nu voi face nicio presupunere”, a afirmat expertul.