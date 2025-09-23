Președintele Donald Trump a declarat, marți, că el crede că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești, dacă intră în spațiul lor aerian, în timp ce alianța de apărare se confruntă cu potențialul de extindere a războiului din Ucraina.
„Da, așa cred”, a spus Trump când i s-a adresat o întrebare despre doborârile NATO, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit CNN.
Ulterior, Trump a evitat să spună dacă Statele Unite s-ar alătura eforturilor de a doborî avioanele și dronele rusești, care încalcă regulile.
„Depinde de circumstanțe”, a spus el. „Dar știți, suntem foarte puternici în relația cu NATO.”
Membrii NATO s-au mobilizat în ultimele săptămâni după ce dronele și aeronavele rusești le-au încălcat spațiul aerian.
Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat, vineri, fără permisiune, în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei.
Aceste incidente au avut loc la o săptămână după ce mai multe drone și avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian polonez , determinând o acțiune acrobatică cu avioane de luptă F-15 și F-35.
Aliații europeni au avertizat, luni, în timpul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că vor doborî avioane sau drone rusești implicate în orice alte încălcări ale spațiului aerian NATO.
Reamintim că, recent, pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat în spațiul aerian al țării membre NATO timp de aproximativ 50 de minute
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, pentru B1 TV, că drona rușilor nu a fost doborâtă de Forțele Române, ci s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei. (Detalii AICI)
Și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a reacționat la scurt timp după incidentul de la mijlocul lunii septembrie, când drona rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Ea a spus că reprezintă încă o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene de către Rusia. Este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”, a afirmat aceasta.
„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României e încă o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Colaborăm cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul nostru.
Suntem solidari cu România”, a transms pe 14 septembrie Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pe platforma X.
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Se dorește definirea clară a persoanelor și autorităților abilitate să ordone sau să aprobe intervenții împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian al României.
Redăm, mai jos, comunicatul emis de Administrația Prezidențială:
“Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul presidency.ro.