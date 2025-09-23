B1 Inregistrari!
Externe » Donald Trump a anunțat ce ar trebui să facă țările NATO cu avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: „Așa cred"

Donald Trump a anunțat ce ar trebui să facă țările NATO cu avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: „Așa cred”

Ana Maria
23 sept. 2025, 21:35
Donald Trump a anunțat ce ar trebui să facă țările NATO cu avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian: Așa cred
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce a spus Donald Trump despre doboarârea avioanelor rusești
  2. Ce incidente au avut loc în mai multe state membre NATO
  3. Când a intrat o dronă rusească pe teritoriul României
  4. Ce a declarat Ursula von der Leyen despre drona rusească ce a pătruns în spaţiul aerian al României
  5. De ce a convocat CSAT-ul Nicușor Dan

Președintele Donald Trump a declarat, marți, că el crede că țările membre NATO ar trebui să doboare avioanele rusești, dacă intră în spațiul lor aerian, în timp ce alianța de apărare se confruntă cu potențialul de extindere a războiului din Ucraina.

Ce a spus Donald Trump despre doboarârea avioanelor rusești

„Da, așa cred”, a spus Trump când i s-a adresat o întrebare despre doborârile NATO, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, potrivit CNN.

Ulterior, Trump a evitat să spună dacă Statele Unite s-ar alătura eforturilor de a doborî avioanele și dronele rusești, care încalcă regulile.

„Depinde de circumstanțe”, a spus el. „Dar știți, suntem foarte puternici în relația cu NATO.”

Ce incidente au avut loc în mai multe state membre NATO

Membrii NATO s-au mobilizat în ultimele săptămâni după ce dronele și aeronavele rusești le-au încălcat spațiul aerian.

Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat, vineri, fără permisiune, în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei.

Aceste incidente au avut loc la o săptămână după ce mai multe drone și avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian polonez , determinând o acțiune acrobatică cu avioane de luptă F-15 și F-35.

Aliații europeni au avertizat, luni, în timpul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că vor doborî avioane sau drone rusești implicate în orice alte încălcări ale spațiului aerian NATO.

Când a intrat o dronă rusească pe teritoriul României

Reamintim că, recent, pe 13 septembrie, o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat în spațiul aerian al țării membre NATO timp de aproximativ 50 de minute

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, pentru B1 TV, că drona rușilor nu a fost doborâtă de Forțele Române, ci s-a întors în spațiul aerian al Ucrainei. (Detalii AICI)

Ce a declarat Ursula von der Leyen despre drona rusească ce a pătruns în spaţiul aerian al României

Și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a reacționat la scurt timp după incidentul de la mijlocul lunii septembrie, când drona rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Ea a spus că reprezintă încă o încălcare flagrantă a suveranităţii Uniunii Europene de către Rusia. Este „o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale”, a afirmat aceasta.

„Incursiunea Rusiei în spaţiul aerian al României e încă o încălcare flagrantă a suveranităţii UE şi o ameninţare gravă la adresa securităţii regionale. Colaborăm cu România şi cu toate statele membre pentru a proteja teritoriul nostru.

Suntem solidari cu România”, a transms pe 14 septembrie Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, pe platforma X.

De ce a convocat CSAT-ul Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Se dorește definirea clară a persoanelor și autorităților abilitate să ordone sau să aprobe intervenții împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian al României.

Redăm, mai jos, comunicatul emis de Administrația Prezidențială:

Redăm, mai jos, comunicatul emis de Administrația Prezidențială:

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;
  • Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul presidency.ro.

