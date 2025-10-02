Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat după ce a fost otrăvit într-o presupusă tentativă de asasinat la Moscova, a susținut un grup pentru drepturile omului.

De ce ar fi avut loc tentativa de asasinare a lui Bashar al-Assad

Dictatorul detronat a primit azil politic în Rusia după ce a fost răsturnat de la putere în urmă cu zece luni.

Se pare că a fost externat dintr-un spital din capitala rusă, Moscova, în urma presupusului atac, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului.

Grupul a susținut că o sursă privată i-a spus că „a fost otrăvit”, susținând că tentativa de asasinat a fost făcută „pentru a pune guvernul rus în dificultate și a-l acuza de complicitate” la moartea sa.

Starea fostului dictator este acum stabilă, se arată în raport, potrivit .

Fratele său, Maher Assad, ar fi fost singura persoană căreia i s-a permis să-l viziteze în spital din motive de securitate.

Guvernul rus nu a comentat încă raportul.

Dictatorul brutal Assad a fugit în Rusia, după ce a fost răsturnat de rebelii jihadiști.

Assad, în vârstă de 60 de ani, nu a fost văzut în public de când s-a mutat în Rusia.

Noile autorități din Siria au cerut extrădarea sa – lucru pe care Kremlinul l-a refuzat.

Cum a fugit fostul dictator din Siria

Președintele detronat, soția sa și sute de rude, împreună cu prieteni politici, militari și oameni de afaceri, sunt incluși pe o listă de 417 persoane și companii aflate sub sancțiunile Regatului Unit.

Justiția din Marea Britanie a aflat în 2020 că se crede că Assad are un cont blocat la HSBC din Londra, cu un sold de peste 51,5 milioane de dolari (40 de milioane de lire sterline).

Un număr de 43 de persoane, incluzând jurnaliști și personal administrativ, s-au aflat la bordul unui Airbus aparținând companiei Syrian Air, conform

Cu doar câteva ore înainte de căderea Damascului, Bashar al-Assad capitala siriană la bordul unui avion, îndreptându-se spre baza rusă Hmeimim, situată în vestul Siriei. Ulterior, armata siriană și forțele de securitate ale guvernului său au evacuat complet aeroportul din Damasc, de unde nu au mai avut loc decolări de atunci.