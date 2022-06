Berlin: Un mort și 30 de răniți după ce o mașină a intrat într-o mulțime

Momente dramatice în vestul Berlinului. Un vehicul a intrat miercuri într-o mulțime de oameni, provocând moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 30 de oameni, a anunțat televiziunea publică germană rbb24.

Nu se știe încă dacă este vorba despre un atac terorist, însă incidentul a avut loc în apropiere de locul unui atac fatal din 19 decembrie 2016, când Anis Amri, un solicitant de azil tunisian respins cu legături islamiste, a deturnat un camion, l-a ucis pe șofer și apoi a intrat cu el într-o mulțime.

Potrivit Associated Press, purtătorul de cuvânt al poliției din Berlin, Martin Dams, a declarat că incidentul a avut loc lângă popularul bulevard comercial Kurfuerstendamm, aflat în vestul capitalei germane.

El a spus că presupusul șofer al vehiculului a fost reținut.

A vehicle hit a crowd of people in Berlin, injuring at least 10 people

