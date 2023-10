Bijuterii antice în valoare de 60 de milioane de euro, furate din Ucraina, descoperite în Spania. Cum acționau hoții

luni că a confiscat artefacte antice din aur în valoare de 60 de milioane de euro (63,6 milioane de dolari) care au fost furate din Ucraina, după ce hoții au fost surprinși în timp ce încercau să le vândă la Madrid, conform informațiilor furnizate de Reuters.

Un total de 11 obiecte, precum coliere, brățări și cercei cu modele complexe, au fost identificate ca având origini în perioada greco-scițiană, între secolele VIII până la IV î.Hr., potrivit autorităților, scrie Agerpres.

Smugglers tried to sell Scythian gold in Spain, but they were detained by police

Spanish police have seized ancient gold jewelry worth €60 million: the perpetrators tried to smuggle it out of Ukraine and sell it in Spain.

All gold items belong to the Scythian era. It was…

