O expozie a avut loc în faţa unei sinagogi din Liege, luni dimineață în jurul orei 04:00 (03:00 GMT). Guvernul belgian a catalogat acest drept un „ abject”.

Explozie în fața unei sinagogi din Liege

a denunţat „un act antisemit abject”, o explozie care a avut loc luni dimineață, foarte devreme, în fața unei din Liege. Parchetul federal s-a autosesizat și a demarat o anchetă pentru a-i depista pe autori, relatează AFP. Deflagrația s-a produs în jurul orei 04:00 (03:00 GMT) şi nu s-a soldat cu răniţi.

„Explozia din faţa sinagogii din Liege este un act antisemit abject care viza direct comunitatea evreiască din Belgia. (…) Ancheta judiciară este declanşată de parchetul federal. Măsurile de securitate în jurul unor situri similare vor continua să fie întărite”, a reacţionat ministrul de interne, Bernard Quintin, într-un mesaj pe platforma X.

Deși nu au informații cu privire la atacatori, autoritățile belgiene sunt convinse că acest act viza comunitatea evreiască. Primarul din Liege, Willy Demeyer, a denunţat la rândul său „un act antisemit”.

„Toţi cetăţenii oraşului Liege, indiferent care le sunt originile, se respectă, şi nu ţinem să avem pe teritoriul oraşului un import al conflictelor din alte părţi”, a adăugat primarul pe postul public de radio RTBF.

Oficialii belgieni fac aluzie la războiul din Orient

Oficialii belgieni sugerează că această explozie are legătură cu războiul din Orientul Mijlociu, declanşat pe 28 februarie de loviturile americane şi israeliene. Deflagrația s-a produs în faţa sinagogii de pe strada Léon Frédéricq, din Liege, distrugînd ferestrele şi ferestrele mai multor clădiri din zonă. Poliția a precizat că nu a existat nici un rănit, ci doar pagube materiale.

„Ancheta a ajuns la nivel federal”, a declarat o purtătoare de cuvânt a parchetului federal.

Parchetul general se ocupă în Belgia de dosarele de criminalitate organizată şi de terorism. Anchetatorii poliţiei judiciare federale specializaţi în antiterorism au fost desfăşuraţi la faţa locului, potrivit RTBF. Parchetul ar urma să comunice mai mult despre acest caz în cursul zilei, notează AFP.

Sinagoga a fost construită în 1899 și adăpostește, de asemenea un muzeu care prezintă diverse obiecte de cult şi exponate reprezentative pentru cultura şi istoria comunităţii evreieşti la Liege. În Belgia, comunitatea evreiască numără circa 50.000 de persoane. Acestea sunt concentrate, în principal, în Anvers şi Bruxelles.