Apa, o resursă vitală, pentru locuitorii din zona Golfului Persic, este de natură să ridice miza în din . Ambele părți reclamă atacuri, ale inamicilor, asupra uzinelor de desalinizare.

Apa, o resursă vitală în Orientul Mijlociu

Miza conflictului din Orientul Mijlociu a crescut brusc, în ultimele zile în contextul acuzațiilor, de ambele părți, referitoare la a apei marine. Apa reprezintă o resursă vitală pentru milioanele de locuitori din zona Golfului Persic. Iar atacurile împotriva surselor de aprovizionare pun în pericol întreaga zonă, transmite France Presse.

Iranul a acuzat forțele americane și israeliene că au bombardat o instalație de desalinizare, pe insula Qeshm, în strâmtoarea Ormuz, avariindu-o. Din acest motiv, aproximativ 30 de sate iraniene au rămas fără resurse de apă potabilă. În replică, iranienii au lovit, cu drone, o altă instalație de desalinizare din Bahrein.

Momentan sunt singurele incidente de acest fel, reclamate. Însă continuarea acestui tip de atacuri va declanșa un război mult mai devastator decât în prezent. Avertismentul vine din partea economistei franceze Esther Crauser-Delbourg, specializată în domeniul apei, citată într-un interviu acordat AFP.

„Acolo, fără apă desalinizată, nu există nimic”, rezumă Esther Crauser-Delbourg.

Un război al apei ar fi devastator

Regiunea Orientului Mijlociu este una dintre cele mai aride din lume, iar apa este considerată o resursă vitală, mai importantă decât petrolul. Resursele sunt de zece ori sub media globală, conform Băncii Mondiale. Așa s-a ajuns la uzinele de desalinizare care sunt esenţiale pentru economie şi apă potabilă.

Aproximativ 42% din capacitatea mondială de desalinizare este prezentă în Orientul Mijlociu, arată un studiu recent publicat în revista Nature. Este deosebit de strategică în marile metropole precum Dubai şi Riad.

Datele statistice arată că, 42% din resursele de apă ale ale Emiratelor Arabe Unite provine din aceste uzine. În Kuveit, procentul de apă desalinizată este 90% în Kuweit, iar în Oma de 86%. În Arabia Saudită, uzinele de desalinizare asigură 70% din necesar, conform unei note a Institutului Francez pentru Relaţii Internaţionale (Ifri) din 2022.

Apa este mai prețioasă decât petrolul

Încă din 2010, o notă de analiză a CIA afirma că „perturbarea instalaţiilor de desalinizare în majoritatea ţărilor arabe ar putea avea consecinţe mai grave decât pierderea oricărei alte industrii sau resurse”. Un document diplomatic american, publicat pe site-ul Wikileaks dezvăluia cât de importantă este apa în regiune.

Documentul arăta că Riadul ar trebui evacuat în termen de o săptămână în cazul în care fabrica de desalinizare din Jubail, care îl alimentează sau conductele sale de petrol ar fi avariate sau distruse.

Pe lângă amenințările directe, cu drone și rachete explozive, funcționarea acestor instalații depinde și de energia electrică care le asigură funcționarea De asemenea, probleme pot apărea și în eventualitatea contaminării apei de mare, din cauza mareelor negre.

În ultimii zece ani au mai avut loc atacuri împotriva uzinelor de desalinizare. În trecut, Yemenul şi Arabia Saudită și-au atacat reciproc instalațiile. Deasemenea, Israelul a lovit instalațiile din Gaza, relatează grupul de reflecţie californian , care ţine un registru al conflictelor legate de apă.