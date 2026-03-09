B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”

Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”

Ana Beatrice
09 mart. 2026, 15:14
Un cuplu și-a construit casa visurilor în doar cinci luni. „Arhitectul” lor a fost ChatGPT: „Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum au reușit doi tineri fără experiență să își construiască propria casă
  2. Cât de mult i-a ajutat, de fapt, inteligența artificială în construcția casei

În doar cinci luni, un cuplu din Olanda a reușit să își construiască locuința visurilor. Secretul vitezei cu care au finalizat proiectul a fost inteligența artificială. Cu ajutorul tehnologiei și al unei organizări foarte bine puse la punct, cei doi au planificat fiecare etapă a construcției.

Cum au reușit doi tineri fără experiență să își construiască propria casă

Deși nu avea nicio experiență în construcții, Anne Leijdekkers, antreprenoare de 32 de ani, a decis să înceapă un proiect curajos. Alături de ea s-a implicat și partenerul său, Simone Solazzo, 31 de ani, fost lucrător în domeniul tehnologiei din Italia. Împreună au hotărât să își construiască singuri locuința. În loc să apeleze la o firmă de consultanță, cei doi au ales o soluție neobișnuită și modernă. Mai exact, au folosit constant ChatGPT pentru a-i ghida în fiecare etapă.

„Când am decis să ne construim casa mică la sfârșitul anului 2024, nu aveam nicio experiență în construcții. Simone nu mai zugrăvise niciodată un perete. Din fericire, ChatGPT a sosit la momentul perfect. Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”, a delcarat Anne pentru Business Insider.

Primele două luni din 2025 le-au dedicat planificării și proiectării locuinței. După ce le-au prezentat ideea părinților, au început să stabilească detaliile tehnice. „Prietena mea arhitectă ne-a ajutat cu desenele și cu partea mai conceptuală a lucrurilor. Construirea unei case implică multă muncă de cap: însumări, măsurători și numărare. A ajutat faptul că Simone avea experiență în tehnologie, dar ChatGPT ne-a ajutat și în acest sens”, a spus Anne.

Cât de mult i-a ajutat, de fapt, inteligența artificială în construcția casei

Pe parcursul construcției, tehnologia a devenit un instrument esențial pentru organizarea întregului proiect. Cu ajutorul ChatGPT, cei doi au reușit să calculeze cantitățile de materiale necesare și să stabilească ordinea în care acestea trebuiau cumpărate. În același timp, inteligența artificială i-a ajutat să își gestioneze mai bine bugetul. De asemenea, i-a ajutat să împartă costurile și să aibă o imagine mai clară asupra cheltuielilor.

Pe măsură ce lucrările avansau, cuplul a apelat la ChatGPT și pentru sarcini mai tehnice, inclusiv pentru informații despre construirea acoperișului. Totuși, nu toate răspunsurile primite s-au dovedit a fi corecte. După ce au discutat cu arhitectul lor, Anne și Simone au realizat că unele explicații oferite de asistentul virtual erau greșite. Anne a povestit că, în anumite situații, atunci când nu avea un răspuns clar, inteligența artificială oferea informații care nu erau tocmai exacte.

În final, casa a fost ridicată în doar cinci luni. Chiar și așa, cei doi spun că sprijinul familiei și al prietenilor a fost decisiv. Tatăl lui Anne i-a ajutat cu instalațiile electrice și sanitare, iar prietenul lor arhitect i-a ghidat în chestiuni importante precum ventilația și izolația. Simone spune că a fost esențial să existe cineva care să confirme informațiile și să le pună într-un context corect. Anne crede că locuința ar fi putut fi construită folosind doar ChatGPT, însă rezultatul nu ar fi fost la fel de bun și proiectul ar fi durat mult mai mult fără experiența și îndrumarea celor apropiați.

Tags:
Citește și...
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
Externe
Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
Externe
NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
Un nou atac al Iranului asupra NATO. A doua rachetă balistică a fost doborâtă în Turcia. Ce măsuri au luat SUA
Externe
Un nou atac al Iranului asupra NATO. A doua rachetă balistică a fost doborâtă în Turcia. Ce măsuri au luat SUA
Război în Orientul Mijlociu. Resursa vitală, mai importantă decât petrolul, ridica miza conflictului
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Resursa vitală, mai importantă decât petrolul, ridica miza conflictului
Noi detalii ies la lumină! Ce a crezut cu adevărat Kate Middleton despre Meghan Markle la prima întâlnire
Externe
Noi detalii ies la lumină! Ce a crezut cu adevărat Kate Middleton despre Meghan Markle la prima întâlnire
Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
Externe
Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
Externe
Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
O elevă a primit răspuns „da” de la 126 de universități. Bursele oferite ajung la 9 milioane de dolari
Externe
O elevă a primit răspuns „da” de la 126 de universități. Bursele oferite ajung la 9 milioane de dolari
Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
Externe
Incendiu spectaculos la Gara Centrală din Glasgow. O clădire s-a prăbușit din cauza flăcărilor (VIDEO)
Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran
Externe
Explozie pe piața petrolului. Brent urcă spre 120 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Iran
Ultima oră
16:25 - Avertisment de ultim moment al NATO: Ce insulă din Grecia ar putea fi lovită de rachete iraniene
16:16 - Surse: Scenariile analizate de Guvern pentru a limita creșterea prețurilor la combustibil
16:06 - Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
16:01 - Prețurile la raft ar putea crește în următoarele zile în România. Avertismentul economistului Adrian Negrescu: „Asistăm la un adevărat tsunami economic la nivel mondial”
16:01 - AUR intră la guvernare cu PSD? Răspunsul dat de un lider al partidului: „Țara trebuie să vadă clar aceste opțiuni”
15:59 - Nababul banilor publici: afaceristul abonat la contracte cu statul a cumpărat zeci de proprietăți. Drumul de la tarife umflate și achiziții directe până la profituri uriașe (GALERIE FOTO)
15:49 - NATO pregătește civilii pentru război în Arctica. Aproximativ 25.000 de soldaţi participă la exerciţiul militar „Cold Response”
15:36 - Jump Hero distracție și activitate în grădină în siguranță
15:29 - Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
15:22 - Grindeanu acuză lipsa de transparență la achizițiile militare din împrumuturile SAFE. Cerere pentru ministrul Radu Miruță