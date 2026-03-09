Deși nu avea nicio experiență în construcții, Anne Leijdekkers, antreprenoare de 32 de ani, a decis să înceapă un proiect curajos. Alături de ea s-a implicat și partenerul său, Simone Solazzo, 31 de ani, fost lucrător în domeniul tehnologiei din Italia. Împreună au hotărât să își construiască singuri locuința. În loc să apeleze la o firmă de consultanță, cei doi au ales o soluție neobișnuită și modernă. Mai exact, au folosit constant pentru a-i ghida în fiecare etapă. „Când am decis să ne construim casa mică la sfârșitul anului 2024, nu aveam nicio experiență în construcții. Simone nu mai zugrăvise niciodată un perete. Din fericire, ChatGPT a sosit la momentul perfect. Ne-am petrecut serile întrebându-l aproape orice”, a delcarat Anne pentru . Primele două luni din 2025 le-au dedicat planificării și proiectării locuinței. După ce le-au prezentat ideea părinților, au început să stabilească detaliile tehnice. „Prietena mea arhitectă ne-a ajutat cu desenele și cu partea mai conceptuală a lucrurilor. Construirea unei case implică multă muncă de cap: însumări, măsurători și numărare. A ajutat faptul că Simone avea experiență în tehnologie, dar ChatGPT ne-a ajutat și în acest sens”, a spus Anne. Cât de mult i-a ajutat, de fapt, inteligența artificială în construcția casei

Pe parcursul construcției, tehnologia a devenit un instrument esențial pentru organizarea întregului proiect. Cu ajutorul ChatGPT, cei doi au reușit să calculeze cantitățile de materiale necesare și să stabilească ordinea în care acestea trebuiau cumpărate. În același timp, inteligența artificială i-a ajutat să își gestioneze mai bine bugetul. De asemenea, i-a ajutat să împartă costurile și să aibă o imagine mai clară asupra .

Pe măsură ce lucrările avansau, cuplul a apelat la ChatGPT și pentru sarcini mai tehnice, inclusiv pentru informații despre construirea acoperișului. Totuși, nu toate răspunsurile primite s-au dovedit a fi corecte. După ce au discutat cu arhitectul lor, Anne și Simone au realizat că unele explicații oferite de asistentul virtual erau greșite. Anne a povestit că, în anumite situații, atunci când nu avea un răspuns clar, inteligența artificială oferea informații care nu erau tocmai exacte.

În final, casa a fost ridicată în doar cinci luni. Chiar și așa, cei doi spun că sprijinul familiei și al prietenilor a fost decisiv. Tatăl lui Anne i-a ajutat cu instalațiile electrice și sanitare, iar prietenul lor arhitect i-a ghidat în chestiuni importante precum ventilația și izolația. Simone spune că a fost esențial să existe cineva care să confirme informațiile și să le pună într-un context corect. Anne crede că ar fi putut fi construită folosind doar ChatGPT, însă rezultatul nu ar fi fost la fel de bun și proiectul ar fi durat mult mai mult fără experiența și îndrumarea celor apropiați.