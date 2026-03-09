Mojtaba Khamenei, fiul ayatolahului Ali Khamenei, a fost rănit, conform informațiilor transmise de . El a fost desemnat noul lider suprem al Iranului.

Mojtaba Khamenei, rănit în război

Televiziunea de stat iraniană a relatat despre alegerea lui Mojtaba Khamenei la funcția de , referindu-se la el ca fiind rănit de război. În jurnalele de propagandă, fiul defunctului , este descris ca „janbaz” sau „rănit de inamic”, în „războiul Ramadanului”. Informația a fost prezentată de publicația Times of Israel.

Presa de stat nu dă alte detalii despre starea de sănătate a noului ayatolah suprem. Tatăl lui Khamenei și soția sa au fost uciși în atacul aerian israelian din 28 februarie de la Teheran, la începutul războiului. Inițial, despre Mojtaba s-a crezut că ar fi fost ucis în același atac, însă speculațiile au fost dezmințite de oficialii iranieni.

Mojtaba Khamenei, un cleric în vârstă de 56 de ani, a fost ales de Adunarea Experților, un colegiu format din 88 de membri aparținând clerului șiit. El este considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor cu Gărzile Revoluționare, armata ideologică a Republicii Islamice.

La câteva ore după alegere, Iranul a lansat primul său atac cu rachete asupra Israelului din momentul în care a fost desemnat un nou lider suprem.

Noul lider nu a apărut în public

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public, încă de la începutul războiului. Se presupune că acesta se află într-un adăpost, pentru a fi protejate de eventuale .

Comunicatul prin care a fost anunțată desemnarea sa ca lider suprem al Iranului a fost citit, solemn, duminică seara la televiziunea de stat. Aceasta în vreme ce pe ecran apărea o fotografie a noului lider suprem.

Adunarea Experților asigură că „nu a ezitat nicio clipă” să-și îndeplinească misiunea de a numi un lider. Aceasta, în ciuda „agresiunii brutale a Americii criminale și a regimului sionist malefic”.

Imaginile difuzate de posturile au arătat scene de bucurie în toată țara. Iranienii care apăreau în imagini, în noapte, agitau steagurile Republicii Islamice sau lanternele telefoanelor lor mobile.