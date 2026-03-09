B1 Inregistrari!
Noi detalii ies la lumină! Ce a crezut cu adevărat Kate Middleton despre Meghan Markle la prima întâlnire

09 mart. 2026, 14:20
Noi detalii ies la lumină! Ce a crezut cu adevărat Kate Middleton despre Meghan Markle la prima întâlnire
Cuprins
  1. Ce a crezut Kate Middleton despre Meghan Markle la prima lor întâlnire
  2. Cum s-a transformat relația dintre Kate și Meghan într-o rivalitate tensionată

Noi detalii ies la lumină despre momentul în care Kate Middleton și Meghan Markle s-au întâlnit pentru prima dată. În spatele zâmbetelor afișate în public, se pare că Prințesa de Wales și-ar fi format încă de atunci o părere clară despre Meghan.

Ce a crezut Kate Middleton despre Meghan Markle la prima lor întâlnire

De-a lungul timpului, Prințul Harry și Meghan Markle au vorbit deschis despre tensiunile din familia regală britanică. În schimb, Kate Middleton și Prințul William au ales să păstreze discreția și să nu comenteze public aceste subiecte sensibile. Potrivit publicației Reader’s Digest, noi detalii despre începutul relației dintre Kate și Meghan ies acum la iveală. Aceste informații apar într-o carte semnată de corespondentul regal Russell Myers.

În volumul William & Catherine: The Intimate Inside Story, jurnalistul descrie prima întâlnire dintre cele două. Aceasta a avut loc în ianuarie 2017. Totodată, cartea vorbește și despre impresia pe care Ducesa de Sussex i-ar fi lăsat-o viitoarei Prințese de Wales. Conform relatărilor din carte, relația dintre ele ar fi fost ușor rigidă încă de la început. Kate ar fi perceput-o pe Meghan drept „prea prietenoasă”, având un pronunțat „aer californian”.

Această diferență de stil a fost confirmată, într-o anumită măsură, chiar de Meghan în documentarul Harry & Meghan. Ducesa a povestit că momentul întâlnirii a fost ușor stânjenitor. Ea i-a întâmpinat pe William și Kate cu o îmbrățișare spontană. Pentru Meghan, gestul era unul natural, însă în contextul formal al familiei regale a fost mai puțin obișnuit. „Eu sunt genul care îmbrățișează. Întotdeauna am fost așa, nu mi-am dat seama că pentru mulți britanici asta poate fi deranjant,” a declarat ea.

Meghan, a mai dezvăluit că în acea zi era îmbrăcată foarte relaxat, „cu blugi rupți și desculță”, în timp ce, potrivit autobiografiei lui Harry, Spare, Kate era „îmbrăcată impecabil”. Diferența de stil și de atitudine a făcut-o pe aceasta să realizeze rapid că formalitatea caracteristică familiei regale nu se limitează doar la aparițiile publice.

Cum s-a transformat relația dintre Kate și Meghan într-o rivalitate tensionată

Relația dintre Kate Middleton și Meghan Markle ar fi început să se tensioneze în anul 2018. Totul s-ar fi întâmplat cu puțin timp înainte de nunta regală din 19 mai. În centrul neînțelegerilor s-ar fi aflat un incident legat de rochia purtată de micuța prințesa Charlotte, care avea atunci doar trei ani. Episodul este menționat și de prințul Harry în autobiografia sa, Spare, unde acesta descrie și un alt moment delicat.

Potrivit relatării, Meghan ar fi făcut o glumă pe seama faptului că Kate ar putea avea probleme de memorie. Prințesa îl născuse cu doar o lună înainte pe prințul Louis. Remarca ar fi apărut după ce Kate ar fi uitat un detaliu minor legat de nuntă. Potrivit jurnalistului Russell Myers, comentariul nu a fost bine primit, iar de atunci Kate ar fi început să o perceapă pe Meghan drept „abrasivă”.

De asemenea, relația dintre cele două cupluri avea să se schimbe radical în 2020. Atunci, Harry și Meghan au anunțat că renunță la rolurile lor de membri activi ai familiei regale. Cei doi au părăsit Marea Britanie și s-au mutat în California. Un an mai târziu, Meghan a acordat un interviu celebru lui Oprah Winfrey. În cadrul acestuia, ea a vorbit deschis despre experiențele sale din interiorul familiei regale.

