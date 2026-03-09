În volumul William & Catherine: The Intimate Inside Story, jurnalistul descrie prima întâlnire dintre cele două. Aceasta a avut loc în ianuarie 2017. Totodată, cartea vorbește și despre impresia pe care Ducesa de Sussex i-ar fi lăsat-o viitoarei Prințese de Wales. Conform relatărilor din carte, relația dintre ele ar fi fost ușor rigidă încă de la început. Kate ar fi perceput-o pe Meghan drept „prea prietenoasă”, având un pronunțat „aer californian”.

Această diferență de stil a fost confirmată, într-o anumită măsură, chiar de Meghan în documentarul Harry & Meghan. Ducesa a povestit că momentul întâlnirii a fost ușor stânjenitor. Ea i-a întâmpinat pe cu o îmbrățișare spontană. Pentru Meghan, gestul era unul natural, însă în contextul formal al familiei regale a fost mai puțin obișnuit. „Eu sunt genul care îmbrățișează. Întotdeauna am fost așa, nu mi-am dat seama că pentru mulți britanici asta poate fi deranjant,” a declarat ea.

Meghan, a mai dezvăluit că în acea zi era îmbrăcată foarte relaxat, „cu blugi rupți și desculță”, în timp ce, potrivit autobiografiei lui Harry, Spare, Kate era „îmbrăcată impecabil”. Diferența de stil și de atitudine a făcut-o pe aceasta să realizeze rapid că formalitatea caracteristică familiei regale nu se limitează doar la aparițiile publice.