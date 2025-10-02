B1 Inregistrari!
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu

George Lupu
02 oct. 2025, 09:21
BMW recheamă peste 145.000 de mașini din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
Sursa foto: Pixabay

BMW recheamă în service peste 145.000 de vehicule în SUA, deoarece un demaror supraîncălzit ar putea crește riscul de incendiu, a anunțat miercuri Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA.

Care sunt riscurile care apar la vehiculele BMW vizate de problemele tehnice

Problema afectează vehiculele modelelor 340I, X7 și X5 din 2020, a declarat autoritatea de reglementare în domeniul siguranței auto.

Dealerii BMW vor înlocui gratuit demarorul motorului, a precizat NHTSA în notificare.

NHTSA a declarat că, în unele cazuri, este posibil ca demarorul motorului să nu pornească mașina corect, ceea ce ar putea duce la supraîncălzirea locală a acestuia, potrivit Reuters.

„Dacă demarorul se supraîncălzește local în timpul acestor situații de pornire, materialul de protecție acustică al motorului se poate aprinde dacă este contaminat”, a declarat NHTSA. „În cazuri rare, acest lucru ar putea duce la un eveniment termic în timpul conducerii sau la scurt timp după parcare, dacă vehiculul a avut un eveniment de pornire cu puțin timp înainte de a fi parcat.”

La începutul acestei săptămâni, NHTSA a declarat că BMW va rechema în service peste 196.000 de vehicule în SUA din cauza unei probleme la demarorul motorului, care ar putea duce la supraîncălzire și scurtcircuit.

Problema afectează mai multe modele, inclusiv Toyota Supra și vehiculele BMW 230i din 2022, a declarat autoritatea americană de reglementare în domeniul siguranței auto.



Provocările pieței auto

BMW se confruntă cu provocări majore pe piața auto, inclusiv scăderi semnificative ale vânzărilor în China, concurență sporită din partea producătorilor locali de vehicule electrice și probleme tehnice, cum ar fi o rechemare majoră din cauza frânelor.

Compania se confruntă, de asemenea, cu condiții economice globale fluctuante, creșterea costurilor de producție și nevoia de a se adapta la trecerea rapidă către vehiculele electrice, ceea ce i-a afectat poziția pe piață.

