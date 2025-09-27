Producătorii auto din China iau cu asalt piața mașinilor electrice din Europa: Încărcarea foarte rapidă și prețurile mici, principalele avantaje față de brandurile tradiționale

Producătorii de automobile din China devin rapid o forță importantă în industria auto europeană, consolidându-și statutul de tot mai puternici pentru brandurile tradiționale europene, în special pe segmentul vehiculelor electrice.

Cum au devenit automobilele din China principalii competitori pentru brandurile tradiționale

Atât de influenți au devenit producătorii auto chinezi, încât anul acesta, salonul Auto de la Torino a lansat un premiu special pentru a promova cooperarea dintre producătorii auto chinezi și cei europeni.

Andrea Levy, președintele Salonului Auto de la Torino, a declarat într-un interviu recent pentru Xinhua, că brandurile chineze câștigă teren prin capacități de design în creștere. Prin urmare ediția Salonului Auto din acest an și-a propus să facă un pas către legături industriale sino-italiene mai strânse.

Șaptesprezece producători auto chinezi au adus modele noi la Torino anul acesta – aproximativ o treime din totalul mașinilor expuse- Levy a menționat că BYD, Denza, Dongfeng și JAC s-au numărat printre aceștia, mai multe mărci făcându-și debutul în Italia.”

„De exemplu, BYD și-a prezentat marca premium Denza, Dongfeng a lansat o nouă sub-marcă, iar Zeekr și-a expus modelele”, a spus el, menționând că modelele electrice chinezești de înaltă performanță – precum Zeekr 001 FR cu cei 800 de cai putere – au prezentat capacitățile tehnice ale acestor mărci publicului italian.

Se așteaptă ca evenimentul să atragă aproximativ 500.000 de vizitatori, a adăugat Levy. „Participarea la saloane auto internaționale este foarte importantă pentru mărcile chineze.” „Mulți consumatori europeni nu erau familiarizați cu mașinile chinezești, dar aici pot vedea designul și puterea tehnică cu propriii ochi.”

Accelerarea tranziției spre electrificare

Levy consideră că producătorii chinezi sunt bine poziționați pentru a accelera trecerea Europei de la motoarele cu ardere internă la electrificare.

El a spus că adoptarea vehiculelor pur electrice de către Italia a rămas în urma altor țări europene. El a estimat că vehiculele electrice reprezintă aproximativ 5% din piața Italiei, comparativ cu peste 10% în Germania și Franța și peste 50% în Norvegia și a spus că combinația de tehnologii avansate de baterii și încărcare din China, plus prețuri atractive, oferă producătorilor auto chinezi un potențial semnificativ, potrivit .

„Mașinile chinezești sunt avansate din punct de vedere tehnologic, acceptă încărcarea foarte rapidă și au prețuri competitive”, a spus Levy. „Unele modele chinezești acceptă deja încărcarea ultra-rapidă de 400 de kilowați, permițând o reîncărcare în aproximativ 15 minute – o experiență nouă pentru mulți consumatori italieni.”

El a susținut că astfel de puncte forte vor ajuta cumpărătorii europeni să treacă mai rapid de la vehiculele pe combustibil la modelele electrice.

În ceea ce privește modul în care producătorii chinezi își pot consolida prezența în Europa, Levy a subliniat vizibilitatea și experiența practică.

Italia, poartă de intrare a mașinilor din China

„Consumatorii europeni au încredere de lungă durată în mărcile locale tradiționale. Mărcile chineze nu au această familiaritate istorică. Dar dacă consumatorii pot testa aceste mașini și mass-media le relatează, percepțiile se vor schimba – deoarece mașinile funcționează bine, sunt bine proiectate și au prețuri rezonabile.”

Multe firme chineze au înființat deja centre de design la Torino pentru a dezvolta modele globale; Changan este un exemplu.

„Italia nu este doar un centru de design în Europa, ci și o poartă importantă.” „Vehiculele care sosesc prin porturile italiene pot fi distribuite în toată Europa, iar companiile italiene de logistică pot ajuta la construirea unei rețele de vânzări la nivel continental.”

În încheierea interviului, Levy și-a exprimat admirația pentru ritmul și amploarea dezvoltării industriei auto din China. „Mașinile chinezești nu sunt doar avansate din punct de vedere tehnologic și au un design atractiv, ci devin o parte integrantă a industriei auto globale.