Boeing, dată în judecată de acționari acuzând-o că pune profitul mai presus decât siguranța pasagerilor / Compania a refuzat să comenteze situația

Acționarii Boeing au dat în judecată compania, acuzând-o că a pus profitul mai presus decât , după ce au fost induși în eroare cu privire la angajamentul său de a produce aeronave sigure, înainte de explozia unui panou al cabinei pasagerilor, într-un , în ianuarie 2024.

Acționarii acuză Boeing că timp de patru ani a asigurat investitorii că întreaga companie se bazează pe siguranță și că nu va sacrifica niciodată siguranța în favoarea profitului, potrivit plângerii înregistrată marți, 30 ianuarie. În urma accidentelor din octombrie 2018 și martie 2019, 346 de persoane au murit la bordul a două alte avioane MAX, scrie .

De asemenea, acționarii susțin că declarațiile Boeing au fost false și înșelătoare, întrucât au ascuns „controlul de calitate slab”.

În perioada 5-25 ianuarie 2024, prețul acțiunilor Boeing a scăzut cu 18,9%. Din motive de siguranță, Comisia Federală pentru Aviație din SUA a interzis companiei să mai producă modelele MAX.

Scăderea a eliminat mai mult de 28 de miliarde de dolari din valoarea de piață a Boeing.

Un purtător de cuvânt al companiei a refuzat miercuri să comenteze întreaga situație.

Pasagerii unui avion Boeing 737 al companiei Alaska Airlines au trăit clipe de coșmar, după ce o fereastră a aeronavei a explodat în timpul zborului, la o altitudine de aproape 5.000 de metri.

Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air.

Imagine the horror of passengers sitting in a flying airplane with an open door.

— 𝕾𝖎𝖓𝖌𝖍 𝕾𝖆𝖍𝖆𝖇 सिंह साहब✨ (@ideasingh)