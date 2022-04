Bogdan Aurescu, discuție cu Antony Blinken despre prezența militară americană în România, ajutorul pentru Ucraina și răspunsul aliat „adecvat” la consecințele războiului declanșat de Rusia

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a avut, luni, o discuție la telefon cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken. Ei au vorbit despre consecințele „agresiunii militare ilegale a Rusiei împotriva Ucrainei” și despre cum pot aliații să răspundă „adecvat” acestora. De asemenea, ei au discutat despre sprijinul pentru Ucraina, prezența militară aliată în România și aspecte ce țin de cooperarea în cadrul Parteneriatului Strategic România – SUA.

