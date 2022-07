Bogdan Aurescu: Războiul declanșat de Rusia face rău Ucrainei, Europei, lumii întregi și, nu în ultimul rând, face rău Rusiei. Trebuie să înceteze cât mai curând

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina trebuie să înceteze cât mai curând, este mesajul transmis de Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, la cea de-a doua ediție a Conferinței Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, pe care chiar el a găzduit-o la București.

Aurescu a găzduit, la București, o Conferință privind sprijinul pentru R. Moldova

Reuniunea a fost prezidată de Aurescu împreună cu omologul din Germania, Annalena Baerbock, și cu Chrysoula Zacharopoulou, ministrul de stat pentru dezvoltare, francofonie și parteneriate internaționale din Franța.

Conferința a reunit delegații din 33 de state din UE, ale G7, ale Asociației Europene a Liberului Schimb, peste zece organizații internaționale, instituții financiare, instituții europene și agenții ale ONU.

Republica Moldova a fost reprezentată de o importantă delegație ministerială, condusă de Marcel Spatari, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intervenție online.

Mesajul ministrului Aurescu a fost de sprijin puternic pentru : „A fost o Conferință foarte bună, care s-a desfășurat astăzi la București. Am pus pe masă problemele, am făcut o analiză foarte clară a acestora, am pus alături de probleme necesitățile, iar lângă necesități am reușit să punem și resursele. Deci avem, iată, în curs de inventariere o sumă de aproximativ 600 de milioane de euro, pe care i-am strâns astăzi, în diverse forme. O să revenim cu detalii asupra acestei chestiuni, dar cel mai important lucru, care este rezultatul acestei Conferințe de astăzi, este transformarea acestei Platforme într-un instrument permanent, care are un efect foarte important, aduce un sprijin foarte important pentru procesul de reformă, pentru la Uniunea Europeană. Vom continua”, a transmis Aurescu, la finalul conferinței.

Ce a spus Aurescu despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina

Tot la acest eveniment, ministrul de Externe a subliniat că Rusia trebuie să înceteze războiul pentru că face rău Ucrainei, Europei și chiar ei însăși.

„Sigur că suntem afectați, de asemenea, cu toții de acest război care, nu trebuie să uităm niciun moment, trebuie să înceteze. Deci noi, în continuare, trebuie să cerem Federației Ruse să înceteze acest război ilegal, nejustificat, neprovocat, ilegitim de agresiune împotriva Ucrainei, care face rău Ucrainei, face rău regiunii, face rău Europei, face rău lumii întregi și, nu în ultimul rând, face rău Rusiei. Prin urmare, apelul nostru, pe care și astăzi l-am pronunțat aici, la București, a fost: războiul trebuie să înceteze cât mai curând”, a declarat Aurescu.