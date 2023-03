Bombardamente în Zaporojie și Herson, atac cu drone în Crimeea

Andrii Yermak, șeful biroului președinției ucrainene, a scris pe Twitter că Zaporojie este atacată.

Clădirile rezidențiale și insula Khortitsia se află sub focul inamicului, a scris Yermak.

Russians are barraging Zaporizhzhia.

Residential buildings and Khortytsia island are under enemy fire.

