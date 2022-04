Boris Johnson, după ultima discuție cu Joe Biden: „Aventura barbară a lui Putin nu poate fi lăsată să reuşească” (VIDEO)

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, cu președintele SUA, Joe Biden, despre vizita pe care a efectuat-o săptămâna trecută la Kiev. Johnson a insistat că ei trebuie să ajute Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski să țină piept invadatorilor ruși.

Într-un mesaj pe Twitter, Boris Johnson a spus că l-a informat pe Joe Biden în legătură cu vizita sa la Kiev de weekendul trecut.

„Accentul nostru rămâne pe sprijinirea preşedintelui Volodimir Zelenski şi a poporului ucrainean în lupta lor pentru libertate. Aventura barbară a lui Putin nu poate fi lăsată să reuşească”, a transmis premierul britanic.

I’ve just spoken to and updated him on my meeting with President in Kyiv this weekend.

Our joint focus remains on supporting President Zelenskyy and the Ukrainian people in their fight for freedom.

Putin’s barbaric venture cannot be allowed to succeed.

— Boris Johnson (@BorisJohnson)