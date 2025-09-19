O brățară din aur veche de 3.000 de ani, care a aparținut unui faraon, a fost furată din Muzeul Egiptean din Cairo și ulterior a fost topită, a declarat Ministerul de Interne al Egiptului.

Cum a fost furată o brățară din aur, veche de 3.000 de ani

Artefactul a fost sustras de o angajată a muzeului, specialistă în restaurare. Obiectul, datat din timpul domniei regelui Amenemope, un faraon care a condus Egiptul în jurul anului 1.000 î.Hr, a fostfurat dintr-un seif al muzeului .

Femeia a contactat un bijutier de argint pe care îl cunoștea. Acesta a vândut ulterior brățara unui bijutier de aur pentru 3.735 de dolari. Brățara a fost din nou vândută pentru 4.025 de dolari unui muncitor de la o turnătorie de aur, care a topit-o împreună cu alte bijuterii.

Ministerul a declarat că cele patru persoane și-au mărturisit crimele după ce au fost arestate și că banii au fost confiscați.

Marți, Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt a anunțat că a luat măsuri imediate după ce brățara a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean și că cazul a fost trimis la poliție, potrivit .

Măsurile autorităților după ce o brățară din aur a fost furată din muzeu

O imagine cu o brățară din aur, împodobită cu mărgele sferice de lapis lazuli, a fost distribuită tuturor aeroporturilor, porturilor maritime și punctelor de trecere a frontierei terestre din Egipt, ca măsură de precauție pentru a preveni scoaterea ilegală din țară, se arată în comunicat.

Presa locală a relatat că dispariția a fost detectată în ultimele zile, în timp ce personalul muzeului se pregătea să expedieze zeci de artefacte la Roma pentru o expoziție.

Muzeul Egiptean din Cairo este cel mai vechi muzeu arheologic din Orientul Mijlociu. Acesta găzduiește peste 170.000 de artefacte, inclusiv masca funerară din lemn aurit a lui Amenemope.

Furtul brățării a avut loc cu câteva săptămâni înainte de deschiderea Marelui Muzeu Egiptean din apropierea orașului Giza, unde au fost transferate faimoasele comori ale mormântului regelui Tutankhamon.

Ministerul a declarat că suspecții au fost arestați, iar veniturile din vânzare, evaluate la aproximativ 194.000 de lire egiptene (4.000 de dolari), au fost confiscate.

Când va fi deschis Marele Muzeu Egiptean

Un muzeu mult așteptat, care găzduiește cea mai mare colecție de artefacte egiptene antice din lume, a deschis porțile unora dintre galeriile sale.

După peste 20 de ani de construcție, Marele Muzeu Egiptean, cu o suprafață de 46 de hectare, situat în apropierea piramidelor din Giza, va expune peste 100.000 de obiecte, inclusiv comori din mormântul regelui Tutankhamon.

Colecția neprețuită a regelui-băiat nu a fost încă expusă, dar vizitatorii pot vedea acum obiecte care variază de la statui faraonice la sarcofage și corpuri mumificate.

Muzeul a fost inițial programat să se deschidă în 2012, dar costurile, tulburările politice și, mai târziu, pandemia de Covid-19, au cauzat întârzieri repetate. Până în prezent, mega-proiectul a costat peste 1 miliard de dolari (768 de milioane de lire sterline).

Deschiderea parțială este o perioadă de probă, după deschiderea de anul trecut a sălii principale și a scării. Data oficială a deschiderii nu a fost încă anunțată.