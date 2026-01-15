La 72 de ani, Brigitte Macron a atras atenția publicului printr-o apariție plină de vitalitate, într-un context cu puternică încărcătură simbolică și umanitară. Prima Doamnă a Franței a participat la un eveniment de strângere de fonduri organizat la Disneyland Paris, unde a dansat alături de tineri și copii.

Ce rol a avut Brigitte Macron la evenimentul caritabil de la Disneyland Paris

Soția președintelui francez participă de mai mulți ani la campania „Pièces Jaunes”, dedicată sprijinirii copiilor și adolescenților care suferă de diverse afecțiuni. În cadrul acestei inițiative, Brigitte Macron, președinta Fondation des Hôpitaux de France, însoțește anual copii bolnavi și familiile lor într-o vizită specială la Disneyland Paris.

Pentru ediția din acest an, evenimentul a avut un caracter pronunțat festiv, potrivit publicației , care a scris despre muzica răsunând în complexul Disneyland Paris și despre apariția neașteptată a lui Brigitte Macron la pupitrul de DJ, moment ce a schimbat tonul întregii zile și a transformat strângerea de fonduri într-o adevărată petrecere pentru copii.

Cum s-a desfășurat ziua alături de copii și invitați speciali

Brigitte a fost însoțită de Didier Deschamps, selecționerul echipei naționale de fotbal a Franței și nașul simbolic al operațiunii caritabile. Cei doi au petrecut dimineața alături de copii, explorând atracțiile parcului și făcând fotografii, într-o atmosferă relaxată și apropiată.

Ulterior, grupul format din aproximativ 300 de copii a asistat la spectacolele „The Lion King” și „Rhythms of the Earth”, înainte de a reveni la atracții. Programul a continuat cu un moment descris drept o gustare „electronică”, care a adus muzica și dansul în prim-planul evenimentului.

Dansul și implicarea activă a Primei Doamne au fost percepute ca un mesaj de energie, optimism și apropiere față de generațiile tinere. La cei 72 de ani ai săi, Brigitte Macron a dansat bine dispusă, alături de copii și tineri, fără a păstra distanța protocolară.

Aproximativ 300 de copii au participat la strângerea de fonduri, veniți special pentru a o întâlni pe , relatează Gândul. Prezența sa activă, muzica aleasă și interacțiunea directă au transformat evenimentul într-o experiență memorabilă pentru beneficiarii campaniei caritabile.