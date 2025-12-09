Brigitte Macron este în centrul unui uriaș scandal, care lovește în plin . Soția președintelui Franței a fost surprinsă în timp ce insulta o grupare de activiste feministe.

Brigitte Macron face probleme Președinției

Scandal în Franţa, după ce soția președintelui a fost surprinsă, într-o înregistrare făcând o remarcă vulgară, insultătoare, la adresa activistelor feministe. Brigitte Macron a vrut să-și arate simpatia și solidaritatea față de un comendiant, Ary Abittan, acuzat de viol. Înregistrarea a fost distribuită în Franța, a fost preluată rapid de presa internațională. Afirmațile soției președintelui au provocat un val de indignare.

Incidentul s-a petrecut la Teatrul Folies Bergère din Paris, duminică, 7 decembrie, unde soția lui Emmanuel Macron și fiica sa au urmărit un spectacol de stand-up susținut de Ary Abittan. Dialogul dintre ea şi a avut loc înainte de număr. Brigitte a avut o remarcă vulgară la adresa activistelor feministe care au perturbat un spectacol.

Protestul a fost organizat de gruparea feministă #NousToutes. Acţiunea a avut scopul de a trage un semnal de alarmă după revenirea lui Ary Abittan pe scenă, în condiţiile în care a fost în 2021. Dosarul a fost închis de procurori, în 2023, din lipsă de probe.

După ce Abittn i-a mărturisit că se simte „speriat” de protestele activestelor, aflate în sală, care purtau măști cu chipul său și scandau „Abittan violator”, soția președintelui a încercat să-l liniștească. Pe un ton glumeț, afirmat că, „dacă există vreo «proastă nenorocită», o vom da afară”. A folosit termenul vulgar „connase” (târfă).

Reacția activistelor feministe

Clipul video cu remarca lui Brigitte Macron a generat reacții negative în rândul societății civile și al unor personalități publice. Mai multe activiste feministe și nu numai s-au considerat insultate. O membră a grupării #NousToutes s-a declarat „profund șocată și scandalizată” de limbajul primei doamne. Ea a catalogat afirmația drept o „o insultă la adresa victimelor și a grupurilor feministe”.

Actrița Judith Godrèche, cunoscută pentru implicarea în combaterea abuzurilor sexuale în industria culturală franceză, a reacționat ferm.

„Și eu sunt o proastă nenorocită. Și le susțin pe toate celelalte. Femeile care denunță violența sexistă sunt insultate cu expresii precum «proaste nenorocite» de către Brigitte Macron. S-a început cu drepturile femeilor, «marea cauză a mandatului prezidențial», iar totul se termină cu insulte la adresa lor. E timpul ca soții Macron să plece”, a scris ea pe Instagram.

Europarlamentarul Manon Aubry și liderul Verzilor, Marine Tondelier, au calificat comentariile drept „grav jignitoare”. Cei doi au subliniat că o primă doamnă nu ar trebui să folosească un astfel de limbaj. Mai mult, au arătat, genul acesta de remarcă afectează imaginea instituției prezidențiale.

Poziția oficială a echipei lui Brigitte Macron

Indignarea generală este cu atât mai mare cu cât drepturile femeilor au fost promovate ca una dintre marile teme ale mandatului preşedintelui francez. Or în această situație, noul scandal vine să lovească deja în președinția fragilă a lui Emmanuel Macron.

În replică la acuzațiile venite din societatea civilă, echipa lui Brigitte Macron a emis un comunicat oficial. Biroul de presă a transmis că afirmația trebuie interpretată doar ca o critică la adresa metodei radicale folosite de protestatare. În comunicatul transmis se spune că nu a fost vorba despre o insultă îndreptată împotriva persoanelor sau a cauzei feministe.