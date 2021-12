Burkina Faso: Două zile de doliu național după ce 41 de persoane au fost ucise de jihadiști

La începutul anuluin 2021, jurnaliștii spanioli David Beriain și Roberto Fraile au fost uciși după ce au fost răpiți în estul Burkina Faso în timp ce lucrau la un documentar despre braconaj.

Mai mulți atacatori înarmați, neidentificaţi au suprsns grupul de aproximativ 40 de străini. David și Roberto au fost răpiți și apoi uciși.

Spanish journalists David Beriain and Roberto Fraile were killed after being abducted in eastern #BurkinaFaso in April 2021.

They are two of at least 24 journalists killed in connection with their work this year.https://t.co/ERbAezVv04 pic.twitter.com/vrTRurhmvu

