Butoaie cu whiskey foarte rar, descoperite în epava unei nave scufundate în urmă cu peste 170 de ani

O comoară scufundată în lacul Michigan a fost descoperită după mai bine de 170 de ani. Este vorba de câteva sute de butoaie de whiskey foarte rar

Printre resturile epavei au fost găsite și monezi de aur, care ar putea valora 20 de milioane de dolari.

Experții spun că licoarea care s-a păstrat ar putea avea un gust diferit față de cel cunoscut astăzi, datorită modificărilor prin care a trecut porumbul de-a lungul timpului. Totuși, cei care sunt dispuși să plătească pentru o astfel de sticlă vor trebui să mai aștepte datorită legilor stricte care împiedică scoaterea artefactelor din apă în lipsa avizelor speciale.

When The Westmoreland sank in the waters of Lake Michigan on Dec. 7, 1854, it carried with it 280 barrels of bourbon. Soon we might finally get a taste of the lost liquid.

