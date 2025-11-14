Regele Charles al III-lea își marchează aniversarea într-un moment în care interesul public față de rolul său rămâne ridicat. Biografia și activitatea lui continuă să fie relevante prin impactul asupra monarhiei britanice și a relațiilor internaționale.

Cum a început viața monarhului

Regele Charles al III-lea s-a născut la Palatul Buckingham, în 14 noiembrie 1948. El a fost primul copil al reginei Elisabeta a II-a și al prințului Philip. A fost botezat în Sala de Muzică a palatului, pe 15 decembrie 1948, de Arhiepiscopul Geoffrey Fisher, potrivit . Regina Elisabeta a II-a a urcat pe tron în 1952, după moartea tatălui ei. Charles a devenit imediat moștenitor și a primit titlul de duce de Cornwall. La patru ani, a participat la încoronarea mamei sale, un moment istoric.

Își începe educația la „Hill House”, în West London, în 1956. După aproape un an, devine intern la Şcoala „Cheam”. În 1958, primește titlurile de prinţ de Wales și conte de Chester. În 1962, se înscrie la Gordonstoun, iar în 1966 studiază două semestre în Australia, la Timbertop. Finalizează examenele O-Levels și A-Levels și, din 1967, studiază la Trinity College, Cambridge. Obține licența în 1970. La 1 iulie 1969, este investit oficial ca prinț de Wales la Castelul Caernarfon. În 1970, își ia locul în Camera Lorzilor.

Ce rol a avut pregătirea militară în formarea sa

urmează antrenamente în cadrul RAF Cranwell și devine pilot. Ulterior, intră în marina militară și servește pe mai multe nave ale flotei britanice. În 1976, primește comanda vasului HMS Bronington. În 1981, se căsătorește cu Lady Diana Spencer, cu care are doi fii, William și Harry. Separarea are loc în 1992, iar divorțul se finalizează în 1996. Moartea Dianei, în 1997, afectează profund întreaga familie regală. Charles se recăsătorește în 2005 cu Camilla Parker Bowles, devenită ducesă de Cornwall.

De-a lungul deceniilor, Charles a fondat peste 20 de organizații caritabile. Printre acestea se află și The Prince’s Trust. A promovat proiecte legate de mediu, patrimoniu și dezvoltare durabilă. În 2019, a lansat „Sustainable Markets Initiative”. Ca prinţ de Wales, a vizitat România în mod repetat începând cu 1998. A sprijinit conservarea patrimoniului rural din Transilvania. A afirmat în mod constant că se simte „acasă” în România. În 2017, a primit Ordinul Naţional „Steaua României”, potrivit stirileprotv.ro.

Cum a urcat pe tron și ce a marcat debutul său ca suveran

Regina Elisabeta a II-a a murit la 8 septembrie 2022, la 96 de ani. Charles este proclamat rege la 10 septembrie 2022, sub numele Charles al III-lea. În 2023, efectuează prima vizită externă în Germania alături de regina . La 6 mai 2023, este încoronat la Westminster Abbey. Devine astfel al 40-lea suveran încoronat în acel spațiu din 1066. Ulterior, participă la „Trooping the Colour” și rostește primul „Discursul Regelui” în Parlament, la 7 noiembrie 2023.