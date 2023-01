California: Atac armat la o petrecere dedicată Anului Nou Chinezesc. Cel puțin 10 decedați și 16 răniți

Masacru la o petrecere în aer liber, dedicată Anului Nou Chinezesc, în California. Atacul armat s-a petrecut în Monterey Park, situat la aproximativ 13 km de Los Angeles. Nu se știe dacă este vorba despre una sau mai multe persoane care au deschis focul asupra mulțimii adunate pentru a celebra Anul Nou Chinezesc. Potrivit 10 oameni au fot uciși și alți 16 au fost grav răniți.

1/

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

At the time, the neighbourhood was celebrating Chinese New Year. According to police, the attacker is still at large, his motives are unknown.

— David Kime (@CyberRealms1)