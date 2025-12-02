B1 Inregistrari!
Campanie electorală cu împușcături. Candidat la alegeri vizat de un atentat

Campanie electorală cu împușcături. Candidat la alegeri vizat de un atentat

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 23:57
Campanie electorală cu împușcături. Candidat la alegeri vizat de un atentat
Parbrizul mașinii candidatului Rafael Belaunde, găurit de gloanțele atacatorilor Sursa foto: X
Un candidat la alegerile prezidențiale din statul sud-american Peru a fost vizat de un atentat armat. Incidentul s-a petrecut marți, 2 decembrie, în oraşul Cerro Azul, la aproximativ 150 de kilometri sud de Lima.

Candidat vizat de un atentat

Rafael Belaunde candidează la alegerile prezidențiale programate, în Peru, în aprilie 2026. El a fost vizat de un atac armat în timp ce se afla în orașul Cerro Azul, la sud de capitala Lima. Acest candidat a reușit să scape de atacatorii care au tras șase focuri de armă asupra sa. Peru este o țară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP.

„Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă asupra vehiculului cu care circula liderul partidului Libertatea Populară”, a declarat presei şeful poliţiei peruane, generalul Oscar Arriola.

Autoritățile au informat, într-un mesaj postat pe platforma X că nimeni nu a fost rănit în atacul asupra politicianului. Cu toate acestea, într-o fotografie distribuită pe X, Belaunde apare cu cu faţa şi cămaşa pătate de sânge. Imaginea a fost difuzată de mai multe canale de televiziune.

Potrivit şefului poliţiei, petele de sânge ar proveni de la răni minore cauzate de cioburi sărite din parbriz, care a fost lovit de trei gloanţe. El nu a precizat dacă cioburile l-au lovit pe politician ori pe şoferul său.

Atacul nu a fost precedat de nici o amenințare

Șeful poliției a declarat că nu a existat nici o amenințare pentru candidat. Generalul Arriola a afirmat că a vorbit cu liderul de dreapta Rafael Belaunde iar acesta ar fi spus poliției că nu a fost amenințat de nimeni. Alegerile prezidențiale și cele parlamentare sunt programate pe 12 aprilie anul viitor.

„Acesta este un început prost de campanie (…) Acest atac armat asupra lui Rafael Belaunde trebuie condamnat ferm. El este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul”, a declarat fostul ministru Pedro Cateriano, fondatorul partidului Libertatea Populară, la postul de radio RPP.

Pe de altă parte, a subliniat Cateriano, Peru se confruntă, „din păcate, cu un climat de activitate criminală activă”. Belaunde, în vârstă de 50 de ani, este nepotul fostului şef al stat Fernando Belaunde (din 1963 până în 1968 şi din 1980 până în 1985).

În prezent, Belaunde, candidat declarat, nu se numără printre favoriţii scrutinului. Sondajele sunt dominate de fostul primar al capitalei Lima Rafael Lopez Aliaga şi de Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori. Ambii sunt considerați, de asemenea, candidați de dreapta.

Candidat vizat de atacuri într-o țară violentă

În ultimii ani, Peru se confruntă cu un val de violenţe legate de crima organizată. Numeroase bande extorchează şi îi ucid pe cei care se opun şantajului. Din acest motiv au fost declanșate mai multe manifestații masive, conduse în special de tineri și de sindicatele din sectoarele transporturilor şi comerţului, cele mai afectate.

Confruntat cu creşterea nestăvilită a insecurităţii, la 10 octombrie parlamentul a demis-o într-un proces rapid pe preşedinta de la acea dată, Dina Boluarte.

Preşedintele parlamentului, José Jeri, politician de dreapta, asigură interimatul până în iulie 2026, când noul preşedinte va depune jurământul.

