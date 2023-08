Candidat la președinție, asasinat în timpul unui eveniment de campanie, cu câteva zile înainte de alegeri (VIDEO)

Un candidat la președinția ecuadoriană, care a criticat legăturile dintre crima organizată și autoritățile guvernamentale, a fost asasinat la un miting politic din capitală miercuri, cu doar câteva zile înainte de alegeri.

Candidatul, Fernando Villavicencio, care fusese jurnalist, a fost împușcat în afara unui liceu din Quito, după ce a vorbit cu un grup de tineri susținători, scrie .

„Imediat când a ieșit”, a spus Carlos Figueroa, care a lucrat la campania de la Villavicencio și a fost la miting, „a început un schimb de focuri”. Și a adăugat: „L-au împușcat de mai multe ori și în cap. Medicii nu au putut face absolut nimic”.

BREAKING: As seen in the video below, Fernando Villavicencio, the right-winged candidate running for President of Ecuador, has just been assassinated during a presidential rally in Quito. He was reportedly shot 3 times in the head.

Villavicencio has reportedly died on the…

— Ed Krassenstein (@EdKrassen)