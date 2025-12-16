Pactul verde este pe cale să devină istorie după ce UE a decis să renunțe la o măsură esențială în implementarea acestui program. auto nu vor mai fi obligați să treacă la producția de vehicule electrice până în 2035.

Pactul verde devine tot mai îndepărtat

Comisia Europeană nu mai cere industriei auto să treacă la complet electrice până în 2035. Aceasta era o măsură emblematică din „Pactul verde”. Decizia UE este un răspuns la criza cu care se confruntă sectorul auto din Europa. Conform deciziei, producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de maşini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită.

Regulile actuale impun ca toate autoturismele şi autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii Comisiei, obiectivul ar urma să se modifice. Astfel, conform noii propuneri, reducerea va fi de 90% a emisiilor de CO2 faţă de nivelurile din 2021, în loc de 100%. În schimb, producătorii vor trebui să îndeplinească mai multor condiţii, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilităţi.

Producătorii auto ar trebui să compenseze emisiile rămase utilizând oţel cu conţinut scăzut de carbon, fabricat în UE şi sau biocombustibili nealimentari, cum ar fi deşeurile agricole şi uleiul de gătit uzat.

Comisia Europeană își amână planurile

Odată cu adoptarea noilor propuneri, „Pactul verde” va fi amânat. mai oferă, producătorilor auto, o fereastră de trei ani, din 2030 până în 2032, pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor cu 55% faţă de 2021. Obiectivul pentru autoutilitare din 2030 ar urma să fie redus de la 50% la 40%.

„Industria europeană a autovehiculelor este o piatră de temelie a economiei noastre, contribuind cu 7 % la PIB-ul UE şi sprijinind aproape 14 milioane de locuri de muncă. Prin pachetul privind autovehiculele de astăzi, consolidăm competitivitatea sectorului, introducând flexibilitate în standardele privind emisiile de CO2 pentru autoturisme şi camionete şi un cadru neutru din punct de vedere tehnologic”, a declarat comisarul pentru transport sustenabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas.

În ce priveşte vehiculele corporative, pentru acestea sunt stabilite obiective obligatorii la nivelul statelor membre. Obiectivul urmărit este de a sprijini adoptarea vehiculelor cu emisii zero şi cu emisii scăzute de către întreprinderile mari. Deoarece autoturismele companiilor acoperă kilometraje anuale mai mari, aceasta înseamnă mai multe reduceri ale emisiilor.

Emisiile zero sau scăzute şi „Made in the EU” vor trebuie să devină o condiţie prealabilă pentru vehiculele care beneficiază de sprijin financiar public.

Planurile CE pentru Pactul verde

Comisia Europeană va acorda o finanțare de 1,8 miliarde de euro pentru a accelera dezvoltarea unui lanţ valoric complet al bateriilor fabricate în UE. Cu suma de 1,5 miliarde euro vor fi sprijiniți producătorii europeni de celule de baterii. Fondurile vor fi acordate prin împrumuturi fără dobândă. Măsurile vor sprijini investiţiile, vor crea un lanţ valoric european al bateriilor şi vor stimula inovarea şi coordonarea între statele membre.

Aceste măsuri vor spori competitivitatea din punctul de vedere al costurilor a sectorului. Totodată vor asigura lanţurile de aprovizionare din amonte şi vor sprijini producţia durabilă şi rezilientă în UE. Acest lucru ar impune Pactul verde și vor contribui la reducerea riscurilor din partea actorilor dominanţi de pe piaţa mondială.

UE va sprijini prin diferite mijloace dezvoltarea unei noi categorii de vehicule în cadrul iniţiativei Small Affordable Cars. Acestea vor acoperi vehiculele electrice cu o lungime de până la 4,2 metri. Statele membre şi autorităţilor locale vor putea să dezvolte stimulente specifice, stimulând cererea de vehicule electrice de mici dimensiuni produse în UE.

Toate măsurile care necesită aprobarea guvernelor UE şi a Parlamentului European, marchează cea mai mare renunţare a blocului comunitar de la politicile sale ecologice, din ultimii cinci ani. Mai mulţi producători auto europeni, inclusiv Volkswagen şi Stellantis, proprietarul Fiat, au cerut obiective mai relaxate şi amenzi mai mici pentru nerespectarea acestora.