Ninsoare abundentă în zona de munte din Maramureș. Drumarii au intervenit, marți, pe principalele drumuri naționale DN 18, DN 17C și DN 19, pentru a preveni formarea poleiului și pentru a menține carosabilul în condiții bune de trafic, după ninsorile abundente din ultimele ore.

Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Maramureș, Dan Bucă, a precizat că „angajații secției de drumuri naționale au acționat cu opt utilaje și au împrăștiat 29 tone de material antiderapant” pe sectoarele amintite, inclusiv în Pasul Gutâi, Dealul Hera, Borșa și Pasul Prislop.

Ninsoare abundentă în Maramureș. Cât material antiderapant s-a folosit și pe drumurile județene

Pe drumurile județene din Maramureș, intervențiile s-au desfășurat cu 15 utilaje, iar în total s-au răspândit 91 tone de , pentru combaterea zăpezii și a poleiului, a mai declarat Dan Bucă.

Care este starea actuală a drumurilor și condițiile meteo în județ

În Maramureș continuă să ningă, iar în zonele montane este semnalată ceață și polei parțial. Majoritatea sectoarelor de drumuri au partea carosabilă curată și umedă, însă pe anumite sectoare se găsește un strat de zăpadă frământată de până la 1 centimetru. În zonele de munte, poleiul este parțial prezent.

„Sunt utilaje în trafic care intervin cu material antiderapant pentru deszăpezirea drumurilor publice”, a mai explicat purtătorul de cuvânt, potrivit .

Ninsoare abundentă în Maramureș. Care a fost cea mai scăzută temperatură în județ și cum este stratul de zăpadă

Conform datelor oferite de Dan Bucă, cea mai rece temperatură înregistrată marți dimineață a fost de minus 12 grade Celsius la stația meteo Iezer din Munții Rodnei.

„Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer, -12 grade Celsius (…). Gheața este prezentă la malurile râurilor Ruscova, Botiza, Mara, Suciu și Cavnic. Stratul de zăpadă măsura până la 9 centimetri în Baia Borșa, până la 7 centimetri în zona înaltă de munte, 4 centimetri la Bistra, Luhei și Moisei, și 2 centimetri la Firiza”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Care sunt recomandările autorităților pentru șoferi

Vizibilitatea atmosferică în zona Aeroportului Internațional Maramureș din Tăuții Măgherăuș este bună, iar viteza vântului este de 9 km/h din sud-est.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Maramureș recomandă conducătorilor auto să fie prudenți, să conducă preventiv și să adapteze viteza în funcție de condițiile meteo și cele de pe drum.