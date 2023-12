Carambol pe o autostradă din Venezuela. Cel puțin 16 persoane au murit după ce un camion a intrat în mai multe mașini

Un camion a intrat, miercuri, în mai multe mașini de pe o și a ucis cel puțin 16 persoane.

Carambolul a avut loc pe , care leagă capitala de estul țării. Camionul a intrat cu viteză mare în mașinile care erau staționate din cauză că înainte fusese un alt accident, dar nu era nicio victimă, informează

17 autovehicule au fost implicate în accident, printre care și un autobuz care a ars, a transmis ministrul adjunct al gestionării riscurilor și al protecției civile, Carlos Pérez Ampueda.

În videoclipurile postate pe rețelele de socializare se văd cum nori uriași de fum se ridică deasupra locului tragediei.

Directorul serviciului național de pompieri a transmis că până la acest moment 16 persoane au decedat, iar încă șase sunt rănite și se află într-o stare critică. Încă nu se știe numărul total al morților.

Pe autostrada se efectuau lucrări de înlocuire a asfaltului, iar serviciile de ambulanță care trebuiau să ajungă la locul accidentului au fost întârziate de acest factor.

