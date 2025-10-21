B1 Inregistrari!
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul

21 oct. 2025, 21:13
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Artem Priakhin
Cuprins
  1. Ce alte întâlniri a anunțat Casa Albă că au fost suspendate, pe lângă cea dintre Trump și Putin
  2. Cum ar fi decurs discuția dintre Trump și Zelenski, de la Washington
  3. Cum s-au raportat Rusia și Ucraina la înghețarea temporară a conflictului

După ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin nu se grăbește să programeze o întâlnire cu Donald Trump, a venit și răspunsul de peste Ocean. Casa Albă declară, de asemenea, că „nu există planuri” pentru o întâlnire între președintele Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, „în viitorul apropiat”.

Ce alte întâlniri a anunțat Casa Albă că au fost suspendate, pe lângă cea dintre Trump și Putin

O întâlnire pregătitoare pentru summitul de la Budapesta, între secretarul de stat american Marco Rubio și omologul său rus Serghei Lavrov, urma să aibă loc în această săptămână. Însă, se pare că și aceasta a fost suspendată după ce cei doi oficiali au avut o convorbire „productivă” și au căzut de comun acord că o întâlnire nu mai este „necesară”, a anunțat Casa Albă, potrivit BBC.

Partea americană nu a oferit mai multe detalii despre motivul pentru care discuțiile au fost suspendate.

Cu câteva ore mai devreme de anunțul făcut de Casa Albă, și partea rusească informa că întâlnirea dintre Trump și Putin nu va avea loc în viitorul apropiat.

„Nici preşedintele Putin, nici preşedintele Trump nu au anunţat un termen precis. (…) Atât partea americană, cât şi cea rusă au declarat că acest lucru ar putea necesita timp”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„…nici înainte, nici în timpul convorbirii telefonice de ieri nu s-a ridicat în mod specific problema întâlnirii”, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, făcând referire la convorbirea telefonică dintre Lavrov şi Rubio, de luni luni

Cum ar fi decurs discuția dintre Trump și Zelenski, de la Washington

Anunțul unei întâlniri între președinții american și rus a fost făcut de însuși Donald Trump, joia trecută, după o convorvire telefonică cu Putin. La momentul acela, liderul de la Casa Albă a declarat că el și omologul său rus vor purta discuții la Budapesta, despre războiul din Ucraina, în termen de două săptămâni.

Trump discutase telefonic cu Putin cu o zi înainte de a se întâlni cu Volodimir Zelenski la Casa Albă. Unele rapoarte au sugerat că întrevederea dintre Trump și Zelenski a fost o „ceartă cu strigăte”. Surse au declarat, de asemenea, că președintele american l-a împins pe liderul de la Kiev să renunțe la suprafețe mari de teritoriu din estul Ucrainei, ca parte a unui acord cu Rusia.

Cum s-au raportat Rusia și Ucraina la înghețarea temporară a conflictului

Cu toate acestea, luni, Trump a susținut propunerea de înghețare a conflictului pe linia actuală a frontului.

„Să fie tăiat așa cum este”, a spus liderul de la Casa Albă, luni, referindu-se la regiunea ucraineană Donbas (est).

Rusia nu a primit cu aceeași deschidere inițiativa. Lavrov a susținut că Moscova era interesată doar de „pace pe termen lung, durabilă”, nu de un armistițiu temporar.

Pe de altă parte, Zelenski a spus că discuțiile despre linia frontului au fost „începutul unor negocieri diplomatice”, dar că Rusia „face tot posibilul pentru a evita diplomația”. Președintele ucrainean a atacat partea rusească susținând că singurul subiect care ar putea face Moscova „să fie atentă” este cel al furnizării de arme cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

