Casa Albă cere intervenția Curții Supreme pentru a bloca accesul la înregistrările DOGE

Administrația a solicitat intervenția Curții Supreme a Statelor Unite pentru a anula un ordin judecătoresc care impunea divulgarea unor documente din cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), creat în ianuarie la inițiativa fostului președinte, potrivit .

Ordinul a fost emis de judecătorul Christopher Cooper și obligă Casa Albă să furnizeze informații către Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), organizație care a inițiat o acțiune în justiție în temeiul Legii privind libertatea de informare (FOIA).

În replică, guvernul susține că departamentul respectiv este exceptat de la această lege, iar divulgarea informațiilor ar afecta funcționarea ramurii executive.

Procurorul general John Sauer a declarat că măsura impusă de instanță „amenință separația puterilor în stat” și contravine interesului public.

Potrivit acestuia, demersul de a impune transparența în cazul DOGE este „intruziv” și deturnează instituția de la scopurile sale fundamentale. Solicitarea depusă la Curtea Supremă urmărește suspendarea ordinului până la o decizie finală, marcând un nou episod tensionat în disputa privind limitele transparenței guvernamentale în .