Cât câștigă un român la vie în Spania? Diferența uluitoare față de România, unde salariul este de 10 ori mai mic

Florin este unul dintre muncitorii care lucrează în Spania, având ca loc de muncă viile din regiune. El se ocupă cu tăierea butucilor, o activitate specifică acestei perioade a anului. În schimbul muncii sale, Florin este plătit la butuc, adică primește o sumă fixă pentru fiecare butuc tăiat, relatează . Această modalitate de plată îi permite să câștige mult mai bine decât în România, sale fiind de aproximativ 10 ori mai mari decât ar fi obținut în țară pentru un job similar. Florin este extrem de mulțumit de câștigurile sale, ceea ce îl face să aprecieze experiența de a lucra în Spania.

Un român care lucrează în Spania a povestit pe TikTok că este extrem de mulțumit de câștigurile obținute din curățatul butucilor. Conform acestuia, este plătit cu 17 cenți pe butuc (aproximativ 1 leu), în timp ce, în România, pentru același tip de muncă, ar fi primit doar 5 sau 10 bani pe butuc.

„Cine poate să facă mai mulți bani decât mine la vie sau la orice muncă, pierd ce vrea inima voastră. Uitați ce bine am nimerit. Dumnezeu dă la omul cu inimă bună, dragii mei. Primesc 17 cenți pe butuc, adică aproximativ 1 leu. Uitați ce repede am terminat un butuc de tăiat. Din 3 butuci am vreo 50 de cenți și nici nu m-am grăbit. Nu e frumos să alergăm după bani.

Uitați ce vie bună am nimerit. Mulțumesc Domnului că el m-a binecuvântat cu munca asta, cu via asta și că îmi pot câștiga pâinea cea de toate zilele. Nu e chiar mare via asta. Cred că într-o zi jumate, eu și vărul meu luăm cam 250 de euro de fiecare”, explică Florin pe TikTok.

Diferențe salariale semnificative

Bărbatul a menționat că, în Spania, o zi de muncă este plătită cu cel puțin 200 de lei, în timp ce în România muncitorii sezonieri nu câștigă mai mult de 100 de lei pe zi. Această diferență salarială este amplificată de faptul că, în România, prețurile alimentelor sunt mai mari decât în Spania.

„Pe un butuc din acesta curățat eu iau 17 cenți, adică aproximativ 1 leu, pe când în România pe un butuc de vie curățat primești cam 5-10 bani. Dacă economia din Spania este mai mare ca cea din România, cum pot prețurile la produsele alimentare să fie atât de mari ca în Spania sau chiar mai mari. Dacă ziua de muncă în Spania este plătit cu vreo 200 de lei minim, cum poate România, unde se ia cam 100 de lei pe zi, să se compare cu prețurile de aici. Nu are niciun sens”, spune Florin pe TikTok.

Conform unei analize Eurostat, realizată în vara anului 2024, venitul mediu anual în Spania este de 32.587 de euro, ceea ce echivalează cu aproximativ 2.715 euro pe lună. În schimb, în România, venitul mediu anual se ridică la 17.739 de euro, adică aproximativ 1.478 de euro pe lună.