Cât de greu îi este Roxanei, o româncă stabilită în Israel, după ce soțul ei a fost chemat în armată: „Nu am mai văzut așa ceva. Este dincolo de imaginația oricărui regizor de film”

Roxana, o româncă care locuiește în Israel, a povestit despre cum se simte conflictul israeliano-palestinian după ce soțul ei a fost chemat în armată, iar acum este nevoită să aibă grijă singură de copii.

Românca este stabilită în Rosh Haayin, la aproximativ 25 de minute de Tel Aviv, de aproximativ 10 ani și are trei copii, toți băieți.

Soțul ei, cadru medical în Israel, a fost chemat în armată, după izbucnirea conflictului israeliano-palestinian.

Mărturia româncei stabilită în Israel

„Ultimele zile au fost groaznice. Nu reușesc să găsesc cuvinte pentru că nu există ceva potrivit care să descrie ce se întâmplă.

Nu-mi găsesc liniștea de cinci zile. Sunt îndurerată. Mă simt îngenunchiată psihic. Este incredibil ceea ce se întâmplă și nu găsesc alinare în absolut nimic.

Am trei copii, cel mai mic, Lyo, are 4 ani și jumătate. Rafael are 6 ani și jumătate și Adam, în vârstă de 9 ani.

Soțul meu este medic și este chemată în armată. Din când în când ne mai trimite un mesaj în care ne spune că este bine.

Nu a fost decizia soțului meu să plece. Este o mobilizare impresionantă. Foarte mulți oameni din străinătate se întorc în Israel ca să se înroleze”, a spus Roxana, potrivit .

Femeia a mai spus că după cinci zile a reușit pentru prima dată să ducă gunoiul, pentru că este o frică pe care nu ți-o poți imagina, chiar dacă se află într-o zonă mai protejată.

„Am mai trăit astfel de lucruri și nu este prima dată când trebuie să ne ascundem în buncăre.

Îmi țin lacrimile în frâu pentru că știu că mama mea se uită. Este ceva ce nu poți concepe ca om. Este dincolo de imaginația oricărui regizor de film.

Este îngrozitor, nu am mai văzut așa ceva. Am trăit acte de teroare în Ierusalim, am avut și acolo alarme antirachetă, însă ce se întâmplă acum este fără cuvinte”, a mai spus ea, potrivit sursei citate.